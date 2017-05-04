Украина обжалует решение Интерпола о прекращении розыска Януковича

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Украина намерена обжаловать решение Интерпола о прекращении розыска Януковича, сообщает генпрокуратура со ссылкой на начальника департамента специальных расследований Сергея Горбатюка.

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"Начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк подтвердил, что комиссией по контролю за файлами Интерпола на сессии в период 27 февраля 3 марта 2017 принято решение… о снятии с международного розыска подозреваемого Виктора Януковича…. Он сообщил, что соответствующее решение будет обжаловано", — говорится в сообщении ГПУ в Facebook.

Горбатюк уточнил, что информация о снятии Януковича с розыска поступила в правоохранительные органы страны в конце апреля, при этом органы Интерпола предупредили о конфиденциальности предоставленной информации и запретили разглашать ее детали.

По его словам, это произошло не из-за ошибок следствия или допущенных следственными органами нарушений. Тем не менее, отметил Горбатюк, "принятие такого решения мотивировано именно имеющимися недостатками украинского законодательства об избрании меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого".

"На сегодняшний день выводы Интерпола обрабатываются, по результатам чего будет принято решение о дальнейших действиях и, в частности, возможного внесения изменений в действующее законодательство", — говорится в сообщении ГПУ.

Оболонский районный суд Киева в четверг начнет предварительное заседание по делу Януковича, которого украинское следствие обвиняет в госизмене. Согласно законодательству, все судебные процессы в стране являются открытыми, за исключением случаев, когда это противоречит требованиям о государственной, коммерческой или банковской тайне, или когда стороны обоснованно требуют конфиденциального рассмотрения дела.

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.

Согласно законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.