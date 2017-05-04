Прокурор против участия Януковича в деле о госизмене по видеосвязи из России

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Прокурор по делу о государственной измене Януковича Виктор Кравченко выступил против его участия в судебных заседаниях по видеосвязи из России.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начнет рассмотрение дела Януковича о госизмене. Ранее суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу. Экс-президент ранее неоднократно заявлял, что вернется на территорию Украины, в том числе для участия в судебном процессе, при условии обеспечения безопасности и расследования покушения не него. Накануне защита сообщила, что Янукович подал жалобу в ЕСПЧ по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе в Украине.

"По моему мнению, это абсолютный нонсенс, чтобы обвиняемый Янукович… который умышленно и безосновательно уклоняется от явки на вызовы следователя, скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, объявлен в государственный розыск и находится на территории Российской Федерации, участвовал в заседаниях по видеоконференции и насмехался", — заявил прокурор Виктор Кравченко и интервью информагентству УНН, опубликованном в среду.

Он также сказал, что следствие готово обеспечить Януковичу безопасность, если он решит приехать в Украину. В частности, Янукович будет задержан и доставлен в суд для избрания ему меры пресечения. В случае не избрания ему меры пресечения в виде ареста, власти приставили бы ему государственную охрану.

Кроме того, Кравченко не видит оснований для решения суда о возвращении обвинительного акта прокуратуре в деле против Януковича о госизмене.

"Никаких законных оснований для возвращения судом обвинительного акта прокурору нет — акт соответствует всем требованиям уголовного процессуального закона. Органы предварительного расследования выполнили все необходимые процессуальные действия и нарушений УПК нет. Мы максимально способствовали, чтобы подозреваемый имел право на защиту", — сказал Кравченко.

Кравченко считает, что подозрение Януковичу было вручено. По его словам, прокуратура приняла меры для вручения подозрения, то есть направила сообщение по всем известным адресам проживания или местонахождения экс-президента, в том числе РФ. "Соответственно, после выполнения таких действий, лицо считается подозреваемым", — сказал прокурор.

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.

Согласно законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.