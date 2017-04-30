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    Конфискация "миллиардов Януковича" прошла всего за 13 дней - СМИ

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    СМИ пишут, что речь идет о скандальном производстве, фигурантом которого является номинальный директор одного из предприятий беглого олигарха Сергея Курченко, харьковчанин Аркадий Кашкин.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Следствие и суд по делу конфискации активавов экс-президента Украины Виктора Януковича были проведены с рекордной скоростью — всего за 13 суток, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Генпрокуратуре.

    Издание отмечает, что речь идет о скандальном производстве, фигурантом которого является номинальный директор одного из предприятий беглого олигарха Сергея Курченко, харьковчанин Аркадий Кашкин.

    Как пишет СМИ, уголовное производство, по которому Кашкину был вынесен приговор, а также конфискованы 40 миллиардов гривен, было зарегистрировано с нарушением территориальности совершения преступления (в Краматорске), а инкриминируемые ему злоупотребления не относятся к подследственности военной прокуратуры. 

    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Евгений Невмержицкий, facebook
    Невмержицкий: конфискация денег Януковича – это просто перевод со счета на счет

    Также издание отмечает, что следователи, "возбудив дело 15 марта 2017 года по экономическим статьям с задействованием более чем сотни фирм с иностранной юрисдикцией, смогли за 13 суток уместить осуществление полного спектра досудебного расследования, процедуру ознакомления стороны защиты с материалами следствия, провести судебные прения, дебаты и слушания, и обеспечить руководству приговор для дальнейшей его пиар-раскрутки в СМИ".

    "То есть, и следствие, и суд по делу на 1,5 миллиарда долларов провели за 2 недели", — говорится в статье.

    "Вынесенное решение тщательно скрывается (и до сегодняшнего дня отсутствует в судебном реестре), и до истечения сроков апелляции о нем известно лишь авторам и бенефициарам реализуемой аферы", — отмечает СМИ.

    Между тем, как говорится в сообщении издания, "санкции статей, по которым был осужден Кашкин, не предусматривают спецконфискации".

    Напомним, ранее стало известно, что вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.

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