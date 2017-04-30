Конфискация "миллиардов Януковича" прошла всего за 13 дней - СМИ

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Следствие и суд по делу конфискации активавов экс-президента Украины Виктора Януковича были проведены с рекордной скоростью — всего за 13 суток, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в Генпрокуратуре.

Издание отмечает, что речь идет о скандальном производстве, фигурантом которого является номинальный директор одного из предприятий беглого олигарха Сергея Курченко, харьковчанин Аркадий Кашкин.

Как пишет СМИ, уголовное производство, по которому Кашкину был вынесен приговор, а также конфискованы 40 миллиардов гривен, было зарегистрировано с нарушением территориальности совершения преступления (в Краматорске), а инкриминируемые ему злоупотребления не относятся к подследственности военной прокуратуры.

Также издание отмечает, что следователи, "возбудив дело 15 марта 2017 года по экономическим статьям с задействованием более чем сотни фирм с иностранной юрисдикцией, смогли за 13 суток уместить осуществление полного спектра досудебного расследования, процедуру ознакомления стороны защиты с материалами следствия, провести судебные прения, дебаты и слушания, и обеспечить руководству приговор для дальнейшей его пиар-раскрутки в СМИ".

"То есть, и следствие, и суд по делу на 1,5 миллиарда долларов провели за 2 недели", — говорится в статье.

"Вынесенное решение тщательно скрывается (и до сегодняшнего дня отсутствует в судебном реестре), и до истечения сроков апелляции о нем известно лишь авторам и бенефициарам реализуемой аферы", — отмечает СМИ.

Между тем, как говорится в сообщении издания, "санкции статей, по которым был осужден Кашкин, не предусматривают спецконфискации".

Напомним, ранее стало известно, что вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.