Деньги Януковича: государство получило только долговые расписки - Белашко

"Конфискованные деньги Януковича оказались не деньгами, а фактически долговыми расписками. То есть государство не получило в бюджет деньги, а получило возможность не отдавать свои долги", — сказал Сергей Белашко во время традиционного пятничного заседания клуба политологов РИА Новости Украина.

Читайте также: Украина – правовой и политический беспредел. Эксперты подводят итоги недели

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что изъятые судом 1,5 миллиарда долларов у окружения Виктора Януковича прибавят стабильности национальной валюте. Об этом шла речь на совещании с министром финансов Александром Данилюком и главой НБУ Валерией Гонтаревой. По словам Порошенко, в госбюджет уже перечислили 1,1 миллиард долларов.

Ранее адвокат беглого экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что Виктор Янукович не имеет отношения к конфискованным 1,5 миллиарда долларов.