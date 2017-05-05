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    Деньги Януковича: государство получило только долговые расписки - Белашко

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    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (549)

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    Политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко прокомментировал ситуацию с изъятием судом 1,5 миллиарда долларов у окружения Виктора Януковича в бюджет Украины.
    РИА Новости Украина

    "Конфискованные деньги Януковича оказались не деньгами, а фактически долговыми расписками. То есть государство не получило в бюджет деньги, а получило возможность не отдавать свои долги", — сказал Сергей Белашко во время традиционного пятничного заседания клуба политологов РИА Новости Украина.

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    Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что изъятые судом 1,5 миллиарда долларов у окружения Виктора Януковича прибавят стабильности национальной валюте. Об этом шла речь на совещании с министром финансов Александром Данилюком и главой НБУ Валерией Гонтаревой. По словам Порошенко, в госбюджет уже перечислили 1,1 миллиард долларов.

    Ранее адвокат беглого экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что Виктор Янукович не имеет отношения к конфискованным 1,5 миллиарда долларов.

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