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    Янукович не имеет отношения к конфискованным $1,5 млрд - адвокат

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    Адвокат экс-главы украинского государства Виталий Сердюк отметил, что у него есть выписки по счетам Януковича из "Ощадбанка". Адвокат утверждает, что речь идет о 28 миллионах гривен, которые арестованы и которые не конфискуются сейчас.
    Пресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Бывший президент Украины Виктор Янукович не имеет отношения к 1,5 миллиарда долларов, о конфискации которых заявили украинские власти, заявил в пятницу адвокат экс-главы украинского государства Виталий Сердюк.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    112 Украина/Youtube/Скриншот
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    "У меня на руках есть выписки по счетам Януковича из Ощадбанка Украины. Там совершенно другая сумма, речь идет о 28 миллионах гривен (около 1 миллиона долларов), которые арестованы и которые не конфискуются сейчас. Это деньги его личного счета, это личные сбережения, с которых были уплачены все налоги, поэтому последняя активно распространяемая информация об аресте средств, об их конфискации полностью не соответствует действительности. Нельзя конфисковать то, чего нет", — заявил Сердюк в пятницу в эфире телеканала "112.Украина".

    Он сообщил, что адвокаты Януковича ранее подали в Печерский районный суд Киева иск к украинским властям о защите чести и достоинства, в котором потребовали опровержения информации о том, что на счетах Януковича были арестованы 1,5 миллиарда долларов. Сердюк добавил, что теперь адвокаты намерены дополнить этот иск требованием об опровержении информации о конфискации.

     

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    Напомним, 14 сентября минувшего года Кабинет министров направил на рассмотрение в Раду законопроект о спецконфискации, принятие которого позволило бы конфисковать в госбюджет арестованные на счетах в "Ощадбанке" 1,5 млрд долл., которые принадлежали чиновникам времен Януковича. Однако закон так и не был принят.

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