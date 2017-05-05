Украина – правовой и политический беспредел. Эксперты подводят итоги недели

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Суд над экс-президентом Януковичем как долгоиграющая мыльная опера, мрачное будущее минских соглашений и опасный прецедент лишения гражданства: об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов РИА Новости Украина.

Сериал "Виктор Федорович в суде"

Неделя была праздничной, частично выходной, но политических событий было довольно много, отметил политолог Кирилл Молчанов. Одним из главных событий он назвал суд на экс-президентом Виктором Януковичем.

"Наконец (генпрокурор) Юрий Луценко перешел к своей излюбленной теме и продолжил заниматься пиаром. Потому что скоро будет год, как он генеральный прокурор….И решил перейти от слов к делу – начали суд над Януковичем", – сообщил эксперт.

По его словам, важно, что несмотря на протесты прокуратуры, судья разрешил, чтобы Янукович все же выступал на суде, пусть и по Skype.

"Мы видели прошлые допросы Януковича – этот цирк. Предполагаемую, что в ближайший месяц, когда в парламенте будут приниматься такие резонансные вещи, как земельная реформа, как поднятие пенсионного возраста, вся страна будет наблюдать сериал под названием "Виктор Федорович в суде". Скорее всего, это будет полнейшая клоунада и цирк. Ничего опасного для власти он сказать уже, скорее всего, не может", – заявил политолог.

Все уже договорено?

В то же время, считает Молчанов, в этом суде заинтересованы абсолютно все стороны: Луценко нужно показывать, что он что-то делает, власти нужно отвлекать общество от насущных проблем, а "самому Януковичу этот суд нужен, чтобы был вердикт суда, чтобы потом, имея армию профессиональных адвокатов, отнести все это в ЕСПЧ. И там есть большая вероятность, что он это дело выиграет".

Эксперт также добавил, что процесс может очень затянуться – на годы, поскольку, например, защита хочет допросить около 80 свидетелей.

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"Думаю, есть договоренность у нынешней власти со сбежавшей командой, чтобы те ничего не говорили о нынешней команде, возможно, даже откупились путем 1,5 миллиарда. Прокуратура три года делает вид, что что-то расследует. А эта группа лиц может спокойно проживать за границей, уже даже путешествовать по миру, после снятия розыска", — сообщил Молчанов, добавив, что "если были бы железобетонные факты, суд по делу уже давно был бы завершен.

Сам же суд, прогнозирует эксперт, будет "долгоиграющим сериалом, но реального выхлопа от этого не будет".

"Запад устал от клоунады украинской власти"

Крайне важным сигналом было то, что Интерпол снял Януковича, его сына и ряд их соратников с розыска, заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук. По его мнению, это говорит о том, что "Запад уже, мягко говоря, устал от всей этой клоунады, которую устраивает украинская власть".

"Три года были разговоры о каких-то украденных активах, но в итоге никаких доказательств предоставлено так и не было и, по сути, только Европа, которая ввела санкции против Януковича и его окружения, реально что-то сделала. А украинская сторона не только не смогла довести за три года до конца ни одного уголовного дела, а даже предоставить в Интерпол какие-то доказательства", – сказал эксперт.

Но при этом, продолжает он, "шоу" со старта идет не по тому сценарию, по которому планировала власть, "потому что приходится соблюдать процессуальные нормы, а иначе Янукович спокойно обжалует решение в суде по правам человека".

"Получается, что процесс вроде как необходимо устроить, а доказательств нет", – подчеркнул Корнейчук.

Эксперт уверен, что судья получит задание вынести "нужное" решение, но, скорее всего, процесс будет уходить из общественной плоскости.

Провал на внешней арене и ориентация на внутреннюю

Политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко заявил, что провалилась идея нынешнего режима переложить "все бремя своей незаконности, нелегитимности на "папередников".

"Попытавшись заручиться поддержкой международного правосудия, нынешний режим потерпел неудачу на этом направлении (имеются в виду суды в Лондоне, Стокгольме, Гааге, а также решение Интерпола о снятии с розыска Януковича и его окружения – Ред.). И фактически все эти решения приводят к делегитимизации самого режима", – сказал Белашко, добавив, что если Янукович не преследуется Интерполом, получается, он не является преступником.

Исходя из этого, власти нужно сохранить собственную легитимацию хотя бы для внутренней аудитории – в украинском информационном пространстве представить преступниками Януковича, его окружение, отметил политолог.

Он также прогнозирует, что эта кампания будет разворачиваться в "долгоиграющую мыльную оперу", пока эта тема будет вызывать резонанс в обществе.

Кому нужен "Минск"

А ключевым событием недели Дмитрий Корнейчук назвал визит канцлера Германии Ангелы Меркель в РФ и ее встречу с Владимиром Путиным.

"На самом деле этот визит показал, что можно долго и нудно рассказывать для внутреннего украинского потребителя, что Россия – в международной изоляции, Путин обречен, но как показывает практика, когда необходимо решать какие-то вопросы, все едут к Путину. Потому что законы истории и логики развития человечества никто не отменял: сильные решают вопросы с сильными, а слабых просто ставят перед фактом", – сообщил политаналитик.

Сам же визит он считает очередной, "может последней" попыткой как-то перезапустить буксующий минский процесс.

"Мы понимаем, что Меркель, как один из инициаторов минского процесса, наиболее заинтересована в том, чтобы минские договоренности начали выполняться. Во-первых, потому что это ее политическое лицо, а во-вторых, на носу – парламентские выборы в Германии и, судя по социологическим опросам, еще большой вопрос, останется ли она при власти", – подчеркнул эксперт.

Последний шанс для реализации

Можно судить о том, о чем договорились Путин с Меркель, только по месседжам с их пресс-конференции, продолжил Корнейчук: так, Меркель подчеркнула, что на президенте Порошенко лежит ответственность за выполнение минских договоренностей, говорила о том, что альтернативы им нет.

"Я бы обратил внимание на слова Путина, что киевская власть упустила свой шанс выполнить минские договоренности. Это может свидетельствовать о том, что если сейчас последняя попытка перезапустить "Минск" не получится, то, в принципе, в России может начаться поддержка Донбасса, признание этого на официальном уровне как второго Приднестровья, экономического дотирования и просто ожидания 2019 года, следующих президентских выборов в Украине, когда может смениться президент, и с новым руководителем государства решать вопрос Донбасса. Другой вопрос, продержиться ли Украина без донбасского угля", – рассказал политаналитик.

Он также предположил, что Меркель взяла на себя определенные обязательства "все-таки попытаться надавить на Порошенко для запуска минского процесса", и подобные обязательства, возможно, взял на себя и Трамп, у которого в тот же день состоялся телефонный разговор с Путиным.

"Порошенко четко отслеживает настроения общества"

При этом Корнейчук уверен: самая большая проблема – не столько в персоналии Порошенко, который не хочет выполнять минские договоренности, поскольку "для него это политическая смерть: мы понимаем, что возвращение Донбасса – это миллионы голосов против него на президентских выборах и если Донбасс реинтегрируется, Порошенко не станет президентом в 2019 году".

"Порошенко четко отслеживает настроения общества. Если мы промониторим действия Порошенко, то когда в 2015 году были заключены минские договоренности, в обществе была эйфория, у Порошенко была одна риторика, он вносил законопроекты в парламент. А потом, как только общественное мнение начало меняться, когда люди начали привыкать, что Донбасс – не часть Украины, когда социологические опросы показали, что общество не так уж и хочет выполнения минских соглашений… Плюс Порошенко зимой провел тестовую угольную блокаду Донбасса и мы услышали радостные вопли от общества, что "так и надо, нет торговле на крови, пускай они сами там свой уголь едят". Это четко показало Банковой, что можно и дальше продолжать саботировать выполнение минских договоренностей, поскольку в стране это не вызовет общественного резонанса, не ударит по оставшемуся рейтингу Порошенко", – сообщил аналитик.

Подводя итог, эксперт заявил: или сейчас Россия, США и Германия сплотятся и смогут как-то продавить минские договоренности, или "Минск" плавно будет умирать, оставаться в подвешенном состоянии, а Донбасс будет плавно превращаться во второе Приднестровье.

Лишение гражданства – "правовой беспредел"

Обсудили политологи и снятие гражданства с народного депутата Андрея Артеменко, депутата Одесского городского совета Александра (Саши) Боровика и еще нескольких украинцев.

По мнению Кирилла Молчанова, это достаточно негативный прецедент – "открытие ящика Пандоры".

"Да, действительно, с формальной точки зрения можно лишить гражданства. Но, во-первых, не было практики, когда без желания гражданина его лишают гражданства. А во-вторых, нет подтверждения о наличии у него второго паспорта", – указал эксперт.

Он уверен, что по сути это – "правовой беспредел: теперь без формального подтверждения могут лишать неугодных лиц украинского гражданства, тем самым грубо нарушая Конституцию". Молчанов напомнил, что нерезидент может пребывать в Украине только 90 дней, и таким образом легко вытолкнуть человека из украинской политики.

Политолог не исключил, что и в дальнейшем лишение гражданства будет применяться к другим народным депутатам – но избирательно и, скорее всего, к оппозиционерам.

"А тем более, если нет гражданства, он (человек) не может претендовать ни на пенсию, ни на субсидию – так еще решается вопрос с бюджетными выплатами", – заявил эксперт.

В стране нет левых политсил?

Молчанов также отметил, что в этом году годовщина трагических событий в Одессе 2 мая прошла без каких-то серьезных провокаций. По его словам, "в Одессу стягивается столько силовиков, что местные жители даже боятся выходить на улицу".

"Фактически полностью зачищено все оппозиционное политическое поле и все несогласные или пересажены, или уехали оттуда", – сообщил он, добавив, что "картинки, которые мы наблюдали из Одессы, явно не будут способствовать развитию туризма в регионе".

А Сергей Белашко отметил, что 1 и 2 мая в стране прошли спокойно, и "мы увидели, что никаких фактически левых сил в украинском политикуме не существует: мы не увидели ни коммунистов, ни анархистов, а увидели две бутафорские партии – одну социалистическую, одну социал-демократическую".

Евровидение: дороже и скандальнее

Кирилл Молчанов коротко прокомментировал и предстоящий в Киеве песенный конкурс Евровидение: он предрек, что это может быть один из самых скандальных конкурсов в истории, а также один из самых дорогостоящих.

"Когда в прошлом году победила Джамала, думаю, больше всего радовались не простые украинцы, а киевские чиновники, которые смогут распиливать неограниченные бюджетные средства для проведения этого конкурса", – сказал эксперт, отметив, что это "праздник на широкую ногу за счет денег украинских налогоплательщиков".