Украина: майская ночь, или Утопленница. Луценко в тени Януковича

Павел Рудяков, эксперт

Накануне непривычно недолгих, расчлененных в этом году пополам майских праздников отечественная политическая жизнь как-то неожиданно забурлила, запенилась. После коррупционных "страданий"-задержаний от НАБУ и "терзаний", связанных с отчетом правительства, имевших место в первой половине апреля, роль главных ньюсмейкеров по очереди примерили на себя ведущие персонажи нашего "Украинского государства", облеченные самыми широкими полномочиями, самой большой властью, самыми "крутыми" возможностями вызывать общественный резонанс. Новости, представленные каждым из них, отличались особенной актуальностью и значимостью. И в то же время, все, как одна, укладывались в устойчивую тенденцию доминирования негатива над позитивом, неправды и полуправды над правдой. Власть предлагает обществу столь низкопробный новостной продукт и столь сомнительные его интерпретации, что остается только диву даваться, на кого все это хозяйство рассчитано? Естественным ответом на такой посыл оказывается переход в разряд инакомыслящих уже даже не половины населения страны, а едва ли не 90-95% украинцев, независимо от того, проживают ли они в городах или в селах, в Киеве или на периферии, в западных, центральных, южных или восточных областях.

Всего за пару-тройку дней неугомонный генпрокурор Юрий Луценко, которому неймется вдали от телекамер и от эксклюзивного внимания СМИ, запустил целую стаю информационных "уток". Благодаря его персональным усилиям, арсенал топ-новостей недели, каждая из которых явно претендует на то, чтобы стать долгоиграющей, существенно обогатился. Тут и "общак Януковича" в долларах весом, говоря языком шефа ГПУ, с "африканского слона с детенышем", и намерение ГПУ обжаловать решение Интерпола о снятии Януковича с розыска, и публичный "анонс" судебного процесса по делу о государственной измене бывшего президента с обозначением сроков его завершения (!) и характера приговора (пожизненное заключение). С каждой из новостей Луценко выходил на публику уверенным в себе и в своей правоте, каждой старался придать особый вес, по каждой высказать свое, не предполагающее альтернатив, безапелляционное суждение. И, как на грех, по всем незамедлительно обнаруживалось столько нестыковок и очевидных проколов, что Юрия Витальевича становилось искренне жалко. С "общаком" и со "слоном с детенышем" он в очередной раз попал впросак, сделав в очередной раз вид, что этого не заметил ни он сам, ни кто-нибудь другой. Сенсация оказалась не стоящей выеденного яйца, и, как только вся рекламно-пропагандистская шумовая завеса, поднятая вокруг нее, спала, наружу полезли детали и обстоятельства, которые свели "победу" на нет.

Решение о снятии Януковича с розыска Интерпола, на которое Луценко предложил не обращать особого внимания, поскольку ГПУ подаст на него апелляцию, и он – Луценко – лично проблему оперативно разрулит в нашу пользу, это – вообще цирк! Апеллировать к решению Комиссии Интерпола, принявшей решение, о котором идет речь, нельзя по определению. Подобной практики не существует. Луценко ввиду его правовой безграмотности этот факт неведом, ну, и что из этого? Некомпетентность в данном случае перестает быть его личным делом, превращаясь в дело государственное. Такого рода заявлениями генпрокурор порочит государство, которому должен служить верой и правдой, множа его славу, а не выставляя в неприглядном свете. "Не понимаю, почему сейчас такая суета вокруг этого вопроса, – искренне удивляется Кирилл Куликов, в недалеком прошлом – руководитель Национального центрального бюро Интерпол в Украине. – Международный розыск Януковича был приостановлен, как минимум, полтора года назад. Год – так точно. Комиссия разбиралась и вынесла свое решение. Но "красной карточки" не было уже год-полтора в системе. Разговоры о том, что мы будем апеллировать к решению Комиссии – так могут думать только в Украине. Это – как наша победа в Суде ООН в Гааге, так и здесь – невозможно апеллировать к решению Комиссии".

Все это, однако, "цветочки", не идущие ни в какое сравнение с самой настоящей "ягодкой" на торте, которой обещает стать судебный процесс по обвинению Януковича в госизмене. Генпрокуратура и лично генпрокурор делают все возможное и невозможное для того, чтобы пустить рассмотрение дела по траектории политического шоу с элементами правового прикрытия. Первое судебное заседание Оболонского суда, состоявшееся 4 мая, наглядно показало, что далеко не все из задуманного и запланированного стороной обвинения может быть реализовано в жизнь. Слишком много тут всяких подводных камней и скользких тем, которым заинтересована не придавать огласки в большей мере нынешняя украинская власть, чем Янукович.

Сама идея государственной измены бывшего президента Украины, по понятным причинам столь приглянувшаяся новой власти, остается пока что на уровне ничем не подкрепленного, абстрактного лозунга. Ее еще предстоит перевести в сферу практической политики, и, надо признать, что это – задача, требующая сверхусилий. Одним выделением солидного по нашим меркам бюджета на технологическое сопровождение судебного процесса тут никак не обойтись. Дополнительную сложность проблеме придает международный резонанс. Когда Януковича свергали, Европа и мир предпочли отвернуться в сторону. Теперь, когда акт свержения надо легитимизировать, придав ему хотя бы видимость законности, те же самые Европа и мир могут снова сделать вид, что все происходящее – сугубо внутреннее украинское дело, но могут и выдвинуть ряд требований, предполагающих соблюдение некоторых правил и норм. Сможем ли мы во главе с Луценко их выполнить? Не факт.

Когда дойдет до рассмотрения дела по сути, ударный тезис обвинения в виде письма Януковича к Владимиру Путину с просьбой использовать войска РФ для защиты населения Украины от 1 марта 2014 года способен обернуться против самих обвинителей. Потому что, если брать это письмо за точку отсчета в раскручивании обвинения в государственной измене, как в таком случае объяснять физическое отстранение Януковича от власти 20 февраля, вопреки соглашению, подписанному с оппозицией под гарантии трех министров из стран ЕС? Или юридическое закрепление отстранения решением Верховной Рады 22 февраля, осуществленное способом, который не предусмотрен Конституцией Украины? Луценко об этом предпочитает не думать, уповая на то, что политика одолеет право, что политическая целесообразность окажется выше закона. Вполне может статься, что так и случится. Скорее всего, так и случится. Никакой закон власть не остановит. Никто не оглядывался на закон в гораздо более простых ситуациях, никто не станет этого делать и в истории с судом над Януковичем, когда ставки высоки. Вопрос в том, как потом продать такой "товар" Европе и миру?

Не исключено, что Луценко надеется, что в судебном разбирательстве против Януковича перевести дело из политической плоскости в плоскость правовую помогут американские советники, используя свой опыт. Например, в его части, связанной с историей отставки Майкла Флинна и последовавшей за ней кампанией по выдвижению ему обвинений не только политического, но и уголовного характера. Сегодня ситуация такова, что, по мнению ряда экспертов, у генерального инспектора Пентагона есть шансы найти в действиях отставного генерала состав преступления. Причины его ухода с поста советника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности лежали исключительно в политической плоскости. Теперь, однако, в результате массированной кампании, организованной демократами, многочисленные, как официальные, так и "добровольные" следователи, занимающиеся изучением противозаконных связей Трампа и его окружения с Россией, выявили факты, грозящие при определенных обстоятельствах обернуться для Флинна вполне реальным тюремным сроком.

Почин Луценко, с меньшим размахом и общественным резонансом, но поддержал министр внутренних дел Арсен Аваков, поведавший через социальную сеть публике о своих радостях. Их для одного дня пятницы 28 апреля оказалось немало, даже многовато. Аваков написал "Пятничный ночной отчет". Под девизом: сам себя не похвалишь – как оплеванный сидишь. Позволю себе привести фрагмент из него. "Урожайная пятница: обновки Госпогранслужбы (речь идет о современных средствах связи, переданных США – Авт.); новый выпуск КОРД; "Shooting house" для спецназа (имеется в виду новый тренировочный комплекс – Авт.); запрос в Интерпол по поводу ареста Яценюка (имеется в виду, что это Аваков добился, чтобы запрос России был отклонен – Авт.); порядок на Евровидении; порядок в уважаемой красавице Одессе. Докладываю украинскому народу: иногда после долгой системной, но непубличной работы по многим направлениям – результаты, которые можно вынести в публичную плоскость, сходятся в один день. Сегодняшний день таким и вышел – важный день реализованных дел перед длинными выходными".

Страна, уверен министр, может спать спокойно. И в ночь с пятницы на субботу, и все "длинные выходные". Это – его собственный вывод, его собственная формулировка. Хотелось бы верить, однако, оснований для того, чтобы разделить оптимизм главного полицейского страны, увы, нет. Радости и достижения Авакова существуют исключительно в его персональном мире. К жизни украинцев они не имеют ни малейшего отношения. Жизнь тут же этот неутешительный вывод подтвердила, хоть сам Аваков этого не заметил, так же, как в упор не замечает клоунского колпака у себя на голове Луценко.

Оставим в стороне вопрос о том, как министр может хвалиться новым выпуском КОРД-а, когда остается нерасследованной страшная трагедия с участием бойцов этого подразделения в Княжичах? Поговорим о другом. Вечером в пятницу, 28 апреля, в Киеве на Вокзальной площади пятеро неизвестных в камуфляжной форме, напав на сотрудников фельдъегерской службы, отобрали у них два пакета с правительственной корреспонденцией, два пистолета Макарова с магазинами и скрылись с места преступления. В тот же день состоялась пресс-конференция представителей Нацполиции, посвященная ходу расследования трагедии в Одессе 2 мая 2014 г. Понятно, почему ни первое, ни второе событие не попали в перечень "радостей" министра. Какие уж тут радости! Но, вот, почему Аваков ни о дерзком ограблении, ни о резонансной встрече подчиненных с журналистами даже не упомянул, подводя итоги пятницы, почему не счел нужным "доложить о них украинскому народу", понять сложно. И пропажа правительственной корреспонденции – случай, из ряда вон выходящий (по крайней мере, хотелось бы на это надеяться), и тема пресс-конференция очень злободневна, очень болезненна, вызывающая множество вопросов, на которые ни ведомство Авакова, ни власть в целом никак не соберутся дать внятные ответы. Как же можно об этом молчать, отвлекая внимание общества на какие-то вещи, пусть важные, но не первостепенные и, к тому же, не во всех отношениях однозначные?

Тень Януковича – это нечто новое для нашего информационного пространства, наших политических баталий и общественных дискуссий. В последние несколько дней имя бывшего президента фигурировало сразу в нескольких тематических блоках: конфискация каких-то денег, которые приписали ему; начало судебного процесса по обвинению его в госизмене; решение Интерпола о снятии его с международного розыска. Случайно ли это, или нет, но получилось так, что накануне майских праздников и в первые майские дни тень Януковича являлась в медиа-пространстве исключительно благодаря усилиям Луценко. Если бы не он, о бывшем президенте вряд ли кто-нибудь вспомнил. Впрочем, не совсем так. Кроме того, что вещал Луценко, напоминание о Януковиче прозвучало еще из одного неожиданного источника. На шахтах Криворожского железнорудного бассейна объявлена забастовка. Отказавшись подниматься наверх, шахтеры выдвинули требование повысить им зарплату, чтобы она была, "как при Януковиче". Если так дальше пойдет, то не за горами время, когда люди станут требовать, чтобы им вернули не только зарплату, а и курс доллара, и все остальное, "как при Януковиче". Эта формулировка может превратиться в ударный лозунг массовых социальных протестов. В таком случае власти мало не покажется. Тогда провокации от Луценко приобретут совсем иное звучание.