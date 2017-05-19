Безвиз для Украины: как Порошенко закончил дело Януковича

Павел Рудяков, эксперт

Не жалея громких эпитетов и восторженных слов для описания славной победы, которой, по его мнению, следует считать решение Брюсселя о либерализации визового режима для граждан Украины, в обиходе именуемое у нас "безвизом", Петр Порошенко со всей очевидностью вознамерился приписать заслугу в достижении этого результата исключительно самому себе. По-человечески его можно понять: зачем делиться славой, если от тебя этого не требуют? Если же оценивать такие действия по-президентски, то могут возникнуть серьезные сомнения. Стоит ли забывать о том, что сделали предшественники? Так и о твоих заслугах тоже могут забыть сразу после того, как ты покинешь президентские хоромы. Будет обидно. Как им сейчас.

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История безвиза для украинцев насчитывает не один год. В начале марта 2010-го только-только приступивший к исполнению президентских обязанностей Виктор Янукович, выступая в эфире телеканала "Интер" по случаю Международного женского дня, среди прочего выразил надежду, что безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной будет введен в 2011 году. "Мы договорились с Европой, что через год граждане Украины будут иметь возможность ездить в Европу без виз", – сказал он, и ему – представьте себе! – многие поверили. К маю месяцу того же года аппетиты возросли. "Нам необходимо технологически и методологически готовиться к введению безвизового режима с Европейским Союзом, соглашение о котором мы могли бы подписать до конца этого года", – сказал президент, обвиняемый ныне в государственной измене, на торжественном собрании по случаю Дня пограничника, имея в виду уже не 2011-й, а 2010-й год.

Слова Януковича в то время не выглядели как ничем не обоснованная бравада. Они подтверждались представителями органов власти Украины, непосредственно отвечавших за это направление работы, а также ответственными чиновниками ЕС. Так, например, европейский комиссар по вопросам расширения и европейской политике соседства Штефан Фюле почти в то же время сообщил, что уже в июне 2010 года Брюссель может предложить Киеву конкретный план введения в действие безвизового режима для краткосрочных поездок (до 90 дней). И что этот вопрос европейцы обсудят 15 июня в Люксембурге на заседании Совета по сотрудничеству ЕС.

Увы, карта, к несчастью для Януковича и, как оказалось теперь, к счастью для Порошенко, не легла, дело затянулось. К концу 2011 года оптимизма у Януковича поубавилось. После саммита Украина – ЕС в декабре он в очередной раз перенес наступление европейского "безвизового рая" для украинцев (не у Виктора ли Федоровича учился Петр Алексеевич, раз пять или шесть называвший "точную" дату введения безвиза, начиная с 1 января 2015-го?). "Сегодня нами был позитивно отмечен прогресс Украины в реализации плана действий по либерализации визового режима, – сказал тогда Янукович. – Мы исходим из понимания, что проведенная Украиной работа создает предпосылки уже в ближайшее время перейти к реализации заключительной "имплементационной" фазы плана действий… У нас есть надежда, что мы эту работу сможем завершить до конца 2014 года".

Не станем, пожалуй, вспоминать в контексте безвизового режима Виктора Ющенко, а то так можно будет и до Леонида Кучмы дойти. Или все-таки стоит это сделать? Датами введения безвиза Ющенко, правда, в годы своего президентства направо и налево, как Порошенко, не разбрасывался, а вот баллотируясь во второй раз на пост главы государства, все-таки не удержался и решил этой вкусной, красивой "морковкой" перед носом у "его нации" помахать. "Граждане Украины почувствуют на себе преимущества европейского курса. Украинцы получат право въезда в страны ЕС в безвизовом режиме, их права за границей будут защищены", – говорилось в его предвыборной программе под названием "Свободная, справедливая и сильная Украина" (Порошенко, кстати, хвалясь безвизом, о защите прав наших граждан за рубежом не заикается). Дело было в ноябре 2009 года. Если бы Брюссель поводил Порошенко за нос с безвизом еще год-полтора, то получение нового режима можно было бы отмечать одновременно с празднованием десятилетия с того момента, как его "даровал" Ющенко.

У победы, говорят, много соавторов, поражение же всегда и везде – сирота. У нас получается наоборот: вроде бы, победа, а автор у нее один-единственный – Петр Алексеевич. Хотя, как видим, это не совсем так или совсем даже не так. Как ни крути, львиная доля подготовительной работы для получения безвиза была проделана во времена Януковича. Порошенко об этом было хорошо известно, именно поэтому он, став президентом, смело обещал украинцам "свободное перемещение по Европе" уже с 1 января 2015 года. В чем тут дело? Только ли в черной неблагодарности нынешней власти по отношению к ее предшественникам? Или же в том, что говорить о безвизе как о безусловной победе вряд ли приходится? Пожалуй, более верным выглядит второе предположение.

Причин для такой трактовки сразу несколько. Во-первых, безвиз как дали, так могут и забрать, то есть приостановить. Механизм для этого в Европе специально разработан. Ну а уж поводов для того, что испытать его на практике, мы им предоставим хоть пруд пруди. Во-вторых, введение безвизового (пардон, сам запутался: не безвизового, а либерализованного визового) режима осуществлено на наднациональном уровне, контроль же за пересечением границ на уровне государственном как был, так и остался. И тут нас могут подстерегать неожиданные сюрпризы, в том числе – не очень приятные. Впрочем, волков бояться — в лес не ходить. Поездим – увидим. Хотя многим из нас начинать волноваться можно уже сегодня: в Европе не скрывают, что соответствующим ведомствам и службам целого ряда стран уже даны исчерпывающие распоряжения относительно усиления контроля над пересечением границ этих стран гражданами Украины.

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Наконец, в-третьих, — в самых, как говорится, главных (звучит не очень по-русски, но смысл, думаю, понятен). Для значительной части населения Украины от введения безвизового режима ни тепло ни холодно. По той простой причине, что у многих людей сегодня не хватает денег даже для того, чтобы проведать лишний раз родственников в селе, какая уж там Европа! Думаю, не ошибусь, если предположу, что процентов 75-80 украинцев охотно согласились бы… монетизировать безвиз. Иначе говоря, отказаться от права на него в обмен на тысячу-другую гривен. Или, хотя бы, на пятьсот. Вот, тогда бы введение безвиза стало, действительно, успехом, победой. Не только для Порошенко, но и для большинства украинцев.

Пока же более вероятно, что за дарованный им президентом безвиз люди станут его – президента – не хвалить, а, наоборот, ругать на чем свет стоит. От бедности, от нищеты, от безысходности, от гнетущего осознания того, что кому-кому, а им и их семьям до Европы, "як до неба рачки". Что вместо восторженных возгласов: "Слава Порошенко за безвиз!", – вскоре по стране может поползти коварный шепот: "ПРШН – БЗВЗ!". С весьма нерадостным для президента и для всей власти смысловым наполнением.