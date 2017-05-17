Церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для Украины

Председатель Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела в Страсбурге подписали документ о внесении изменений в законодательство Евросоюза для предоставления безвизового режима гражданам Украины.

Таяни и Абела на полях пленарной сессии ЕП поставили подписи под Регламентом Совета ЕС и Европарламента, который вносит изменения в Регламент о визовом перечне от 15 марта 2001 года. Таким образом, Украина переносится из списка стран, граждане которых обязаны иметь визы при пересечении внешних границ Шенгенской зоны, в список государств, граждане которых освобождаются от этого требования.

На церемонии присутствовал президент Петр Порошенко.

После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня.

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