наверх
17.05.201718:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.23+ 0.19
  • USD26.43- 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для Украины

    Тема:

    Евросоюз отменил визы для украинцев (416)

    (обновлено: )29
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    УНИАН
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    УНИАН
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    УНИАН
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    УНИАН
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    УНИАН
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    УНИАН
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    president.gov.ua
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    president.gov.ua
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    president.gov.ua
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    president.gov.ua
    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    president.gov.ua

    Рекомендуем

    В Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме между ЕС и УкраинойФотоитоги 17 мая: подписание решения о безвизе, протест пользователей "ВКонтакте"17:49 17.05.2017
    Подготовка к Канскому фестивалюПоследние штрихи. Подготовка к юбилейному Каннскому фестивалю16:52 17.05.2017
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТВ центре Киева прошла акция с флагами ЛГБТ14:49 17.05.2017
    Порошенко vs соцсети: лучшие фотожабы12:23 17.05.2017
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в УкраинеПользователи "ВКонтакте" вышли на акцию протеста в Харькове04:11 17.05.2017
    Под Верховную Раду принесли трупы в полиэтиленовых пакетахПод Раду принесли "трупы в полиэтиленовых пакетах"21:12 16.05.2017
    Президент Украины Петр Порошенко и президент Республики Мария-Луиза Колейро Прека во время совместной пресс-конференции в Валлетте (Мальта)Фотоитоги 16 мая: Порошенко на Мальте, ДТП с эвакуатором в Киеве, украинцы в аэропорту Хургады17:58 16.05.2017
    Концерт группы ДДТЛегендарному Юрию Шевчуку - 60 лет17:32 16.05.2017
    Без "ВКонтакте" и "Одноклассников". Сеть взорвали фотожабы16:50 16.05.2017
    Все фотоленты

    Председатель Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела в Страсбурге подписали документ о внесении изменений в законодательство Евросоюза для предоставления безвизового режима гражданам Украины.

    Таяни и Абела на полях пленарной сессии ЕП поставили подписи под Регламентом Совета ЕС и Европарламента, который вносит изменения в Регламент о визовом перечне от 15 марта 2001 года. Таким образом, Украина переносится из списка стран, граждане которых обязаны иметь визы при пересечении внешних границ Шенгенской зоны, в список государств, граждане которых освобождаются от этого требования.

    На церемонии присутствовал президент Петр Порошенко.

    После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня.

    Смотрите также: Последние штрихи. Подготовка к юбилейному Каннскому фестивалю

    Ссылки по теме:
    Теги: