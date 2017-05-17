Польша поздравила украинцев с безвизом

"Дорогие украинцы! Три года назад в ходе Революции Достоинства вы выбрали Европу. Мы сегодня поздравляем вас с распростертыми объятиями. После долгих переговоров, при активном участии Польши, принято решение о введении безвизового режима для граждан Украины. Это важный и радостный момент для отношений ЕС с Украиной. Я сердечно приглашаю посетить Польшу и другие страны Шенгенской зоны", – сказал Ващиковский и добавил на украинском языке "Поздравляем!".

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