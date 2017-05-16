Якубин: из-за "антицерковных" законов у Украины могут отобрать безвиз

РИА Новости Украина

Едва президент Порошенко успел отчитаться о либерализации визового режима, как его союзники по Раде, отдохнув месяц на заграничных округах, заготовили ему "детскую неожиданность" перед поездкой в Брюссель 17 мая. А именно – два так называемые "антицерковных" законопроекта – 4511 и 4128, отмечает на своей странице в Facebook политолог Алексей Якубин.

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Первый, по его словам, позволяет чиновникам назначать церковных иерархов "(мы это уже проходили в Российской империи в 19 веке, где все служители церкви были гос чиновниками – результат известен)", а второй позволил фактически начать передел храмов и приходов в стране (такое себе "церковное рейдерство").

"Думаю, что мы с Вами прекрасно понимаем лицемерие утверждений инициаторов всего этого, что это делается для религиозного мира и стабильности у нас в стране, ибо мир и стабильность – это придерживаться европейской идеи о свободе вероисповедания, заложенный и в конституции нашей, и максимальное отделение дел религиозных от дел государственных", – подчеркивает эксперт.

Но, продолжает он, видать, нужно вновь отвлечь граждан от социально-экономической ситуации в стране, от планов правительства пересмотреть цену на газ для населения в плане ее увеличения, попытках протянуть продажу земли и уменьшить количество граждан, претендующих на пенсии: "нужно внести новую смуту в общество – как до этого делалось с языком, праздниками и т д.".

"Депутаты, которые не могут отличить дерегуляцию от дерегламентации, пенсионный возраст от трудового стажа, не читали Конституцию Украины, не говоря уже о Торе/Библии/Коране, резко стали экспертами в религиозных вопросах. И заодно пытаются переключить наше внимание на эти темы. Как говорится "Берегитесь лжепророков (лжепастырей), которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные: по плодам их узнаете их" (Мф.7:15-16)", – написал Якубин.

Политолог предупреждает: вот только рискуют эти ряженые потерять в этом "переключении" их главное достижение – либерализацию визового режима, "ведь теперь ЕС может справедливо увидеть в таких инициативах нарушение фундаментальных прав и свобод человека и приостановить его. В одностороннем порядке".

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"И что президент будет вновь пресс-конференции проводить, обещая, что все будет? Тем более, что вопрос религиозных свобод стал одним из главных вопросов для новой администрации Дональда Трампа-Пенса. Напомню, что в Вашингтоне вице-президент Пенс активно вовлечён в обсуждения состояния и поддержку религиозных свобод в Сирии и других стран, где происходят конфликты, так что кто-то хочет, чтобы и Украина получила в этом вопросе "красную карточку" от США. И какие тогда лоббиские кампании тут помогут и кому?" – задается риторическим вопросом эксперт.