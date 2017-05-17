Порошенко в среду примет участие в церемонии подписания решения о безвизе

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко сегодня, 17 мая, посетит с рабочим визитом Страсбург (Франция), сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, Порошенко примет участие в церемонии подписания президентом Европейского парламента и представителем Мальтийского председательства в Совете ЕС законодательного решения о введении ЕС безвизового режима для граждан Украины.

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Также в рамках визита Порошенко проведет встречи с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и лидерами ключевых парламентских фракций.

Церемонию подписания соглашения о безвизовом режиме Украины и ЕС можно будет посмотреть в прямом эфире 17 мая. Такое заявление опубликовала Европейская комиссия на своем официальном сайте.

"Приглашаем вас посмотреть торжественную прямую трансляцию подписания решения о безвизовом режиме для Украины. На церемонии будут присутствовать председатель Европейского парламента Антонио Таяни и президент Украины Петр Порошенко", — отметили в пресс-службе.

Совет ЕС по иностранным делам утвердил 11 мая окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что соглашение будет подписано 17 мая. После этого решение будет опубликовано в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.