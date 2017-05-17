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Евросоюз официально отменил визы для украинцев
15:49
17.05.2017
(обновлено:
15:53 17.05.2017
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Украинское фото
Евросоюз подписал решение о безвизе для украинцев
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