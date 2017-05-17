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17.05.201715:54
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    В мире

    Евросоюз официально отменил визы для украинцев

    (обновлено: )4810
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Украинское фото

    Евросоюз подписал решение о безвизе для украинцев

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