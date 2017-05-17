Последние штрихи. Подготовка к юбилейному Каннскому фестивалю

В среду на Лазурном берегу Франции стартует юбилейный, 70-ый Каннский кинофестиваль, который пройдет с 17 по 28 мая.

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В юбилейный 70-й год киносмотра набережная Круазетт и Дворец фестивалей, где в ближайшие две недели будет сосредоточена жизнь всей мировой киноиндустрии, окрасились в красный цвет. Плакат фестиваля украшает фотография живой легенды итальянского кино — Клаудии Кардинале.

Программный директор Тьерри Фремо пожаловался журналистам, что в этом году программа кинофестиваля составлялась очень тяжело и формировалась до последнего момента, так как многие проекты были отправлены либо поздно, либо недоделанными.

В целом, по мнению кинокритиков, конкурсная программа получилась довольно сложной и эстетически выдержанной. При этом большинство представленных режиссеров уже посещали Лазурный берег со своими картинами.

В жюри под председательством испанского режиссера Педро Альмодовара вошла немецкий режиссер Марен Аде, которая ярко дебютировала на фестивале в прошлом году с трагикомедией "Тони Эрдманн", китайская актриса и продюсер Фань Бинбин, французская актриса и сценарист Агнес Жауи, получившая награду фестиваля за фильм "Посмотри на меня", французский композитор Габриель Йаред, писавший музыку к фильмам Жана-Люка Годара и Энтони Мингеллы, итальянский режиссер Паоло Соррентино, который получил "Оскар" за "Великую красоту" в 2014 году и недавно представил свой сериал с Джудом Лоу "Молодой папа".

Детальней ознакомиться с программой Каннского фестиваля можно здесь.