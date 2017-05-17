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    Фотоитоги 17 мая: подписание решения о безвизе, протест пользователей "ВКонтакте"

    Тема:

    Евросоюз отменил визы для украинцев (416)

    (обновлено: )20310
    В Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Украиной
    В Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Украиной.
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в Украине
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    Теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира в Риме. Так, во втором круге украинка за 2 часа 23 минуты обыграла француженку Ализе Корне — 6:4, 7:6 (13:11). Счет личных встреч соперниц стал равным – 2-2.
    В Ужгороде прошел Евромарафон, посвященный безвизу ЕС и Украины.
    Нардеп Сергей Пашинский во время заседания Комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил правительственный проект пенсионной реформы на заседании Кабинета министров.
    Последствия торнадо в американских Висконсине и Оклахоме: 2 погибших, десятки пострадавших.
    70-й Каннский кинофестиваль, фотосессия жюри - режиссер Педро Альмодовар, актеры Джессика Честейн и Уилл Смит.
    В Греции продолжилась массовая забастовка против проведения экстренных экономических реформ под контролем внешних кредиторов. Забастовка приведет к отмене или задержке авиарейсов, паромного сообщения и функционирования общественного транспорта.
    В Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Украиной
    В Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Украиной. В церемонии подписания приняли участие президент Европейского парламента Антонио Таяни, министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела, президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль.
    Святослав Цеголко, facebook
    В Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Украиной.
    В Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Украиной.
    AP Photo/Jean-Francois Badias
    Харьков. Акция против запрета соцсети ВКонтакте в Украине
    Харьков. Акция против запрета соцсети "ВКонтакте" в Украине
    057.ua
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    REUTERS Gleb Garanich
    Теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира в Риме. Так, во втором круге украинка за 2 часа 23 минуты обыграла француженку Ализе Корне — 6:4, 7:6 (13:11). Счет личных встреч соперниц стал равным – 2-2.
    Теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира в Риме. Так, во втором круге украинка за 2 часа 23 минуты обыграла француженку Ализе Корне — 6:4, 7:6 (13:11). Счет личных встреч соперниц стал равным – 2-2.
    TIZIANA FABI / AFP
    В Ужгороде прошел Евромарафон, посвященный безвизу ЕС и Украины.
    В Ужгороде прошел "Евромарафон", посвященный безвизу ЕС и Украины.
    УНИАН
    Нардеп Сергей Пашинский во время заседания Комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны
    Нардеп Сергей Пашинский во время заседания Комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны
    УНИАН
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил правительственный проект пенсионной реформы на заседании Кабинета министров.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил правительственный проект пенсионной реформы на заседании Кабинета министров.
    УНИАН
    Последствия торнадо в американских Висконсине и Оклахоме: 2 погибших, десятки пострадавших.
    Последствия торнадо в американских Висконсине и Оклахоме: 2 погибших, десятки пострадавших.
    Star Tribune, twitter
    70-й Каннский кинофестиваль, фотосессия жюри - режиссер Педро Альмодовар, актеры Джессика Честейн и Уилл Смит.
    70-й Каннский кинофестиваль, фотосессия жюри - режиссер Педро Альмодовар, актеры Джессика Честейн и Уилл Смит.
    REUTERS Eric Gaillard
    В Греции продолжилась массовая забастовка против проведения экстренных экономических реформ под контролем внешних кредиторов. Забастовка приведет к отмене или задержке авиарейсов, паромного сообщения и функционирования общественного транспорта.
    В Греции продолжилась массовая забастовка против проведения экстренных экономических реформ под контролем внешних кредиторов. Забастовка приведет к отмене или задержке авиарейсов, паромного сообщения и функционирования общественного транспорта.
    REUTERS Alkis Konstantinidis

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    В Страсбурге подписано соглашение о безвизовом режиме между ЕС и Украиной. В церемонии подписания приняли участие президент Европейского парламента Антонио Таяни, министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела, президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль.

    В Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины. 

    В Борисполе показали, как работает система проверки биометричесских паспортов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Плюсы и минусы. Эксперт о биометрическом паспорте и безвизе

    В церемонии подписания приняли участие президент Европейского парламента Антонио Таяни, министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела, президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль. После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

    Читайте также: Верю — не верю. Словопедия обещаний, или О чем говорил президент

    Пользователи соцсетей, владельцы и администраторы пабликов соцсети "ВКонтакте" вышли на акцию протеста в Харькове. "Мы против запретов чего-либо в интернете. Соцсеть "ВКонтакте" несет не больше угрозы, чем другие. К тому же спецслужбы умеют блокировать те группы, которые несут опасный контент. Кроме сепаратистских страниц, в соцсети много миллионных проукраинских сообществ. Это неправильно", — приводит слова администратора одного из харьковских пабликов Дмитрия Чубенко местное интернет-издание 057.ua.

    Из-за внезапного запрета участники акции не собрали большое количество людей, однако обещают выйти на более массовые пикеты ближе к выходным.

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