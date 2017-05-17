Фотоитоги 17 мая: подписание решения о безвизе, протест пользователей "ВКонтакте"

В Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

В церемонии подписания приняли участие президент Европейского парламента Антонио Таяни, министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела, президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль. После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

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Пользователи соцсетей, владельцы и администраторы пабликов соцсети "ВКонтакте" вышли на акцию протеста в Харькове. "Мы против запретов чего-либо в интернете. Соцсеть "ВКонтакте" несет не больше угрозы, чем другие. К тому же спецслужбы умеют блокировать те группы, которые несут опасный контент. Кроме сепаратистских страниц, в соцсети много миллионных проукраинских сообществ. Это неправильно", — приводит слова администратора одного из харьковских пабликов Дмитрия Чубенко местное интернет-издание 057.ua.

Из-за внезапного запрета участники акции не собрали большое количество людей, однако обещают выйти на более массовые пикеты ближе к выходным.

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