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    Политика

    Введение безвиза: отношения ЕС и Украины станут легче - глава ЕП

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    Безвиз наш? Совет ЕС сказал "да" (414)

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    Как подчеркнул глава Европейского парламента Антонио Таяни, ЕП "также настроен работать над хорошим решением по имплементации минского соглашения".
    Новый глава Европарламента Антонио Таяни
    FREDERICK FLORIN / AFP

    КИЕВ, 17 мая – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Отношения Евросоюза и Украины станут легче после введения безвизового режима, сообщил глава Европарламента Антонио Таяни.

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    В среду председатель Европарламента и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство Евросоюза для предоставления безвизового режима для граждан Украины. На церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

    "У вас есть наша поддержка, а нам нужна ваша активная позиция. После этого положительного решения отношения между вашей страной и ЕС будут легче", — сказал Таяни журналистам после церемонии подписания.

    Он отметил, что ЕП "также настроен работать над хорошим решением по имплементации минского соглашения". "Новые правила по визовой либерализации – это начало новой эры", — заявил глава Европарламента.

    После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

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