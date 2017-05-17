Введение безвиза: отношения ЕС и Украины станут легче - глава ЕП

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КИЕВ, 17 мая – РИА Новости Украина, Владимир Добровольский. Отношения Евросоюза и Украины станут легче после введения безвизового режима, сообщил глава Европарламента Антонио Таяни.

В среду председатель Европарламента и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство Евросоюза для предоставления безвизового режима для граждан Украины. На церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

"У вас есть наша поддержка, а нам нужна ваша активная позиция. После этого положительного решения отношения между вашей страной и ЕС будут легче", — сказал Таяни журналистам после церемонии подписания.

Он отметил, что ЕП "также настроен работать над хорошим решением по имплементации минского соглашения". "Новые правила по визовой либерализации – это начало новой эры", — заявил глава Европарламента.

После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.