Украинский безвиз: чья победа?

Василий Стоякин, обозреватель

Была ли война?

Украинская сторона видит в получении безвиза победу над Россией, которая, дескать, этому сопротивлялась и сомневалась. Российская сторона полагает, что она, традиционно, в дуэли не участвовала – это украинцы спорили сами с собой.

На самом деле, часть правды есть в рассуждениях обеих сторон.

Россия вряд ли могла предпринять какие-то действенные шаги против получения Украиной пресловутого безвиза. Но сомневалась – интенсивно, и эти сомнения вполне можно было понять как попытку давления на общественное мнение в Украине. Дескать – безвиза не будет, вам все врут и т.п. Причем велась эта кампания довольно масштабно, хотя и задевал Украину только в небольшой степени (честно говоря, у украинцев было больше сомнений в реальности безвиза, чем у россиян).

В общем, хотя Россия на бой вроде бы и не явилась, она его, тем не менее, проиграла. Во всяком случае – в глазах украинцев.

Это не тот безвиз!

Начнем с того, что речь идет не о безвизе (свободном перемещении рабочей силы между европейскими государствами), а о либерализации визового режима. Настоящий безвиз – только при присоединении к Шенгенскому соглашению. Причем членство в ЕС шенгена автоматически не гарантирует. Украина сейчас находится от членства в ЕС дальше, чем была 15 лет назад. Во многом – благодаря двум Майданам.

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Так что никакой особенной перемоги, достойной многократных обращений к нации Петра Порошенко и самого Олега Пономаря-Голобородько (не спрашивайте меня кто это, но его вклад в получение безвиза неоспорим), в действительности нет. Впрочем, нет и никакой «ганебной зрады», поскольку какое-никакое упрощение режима все же произошло. И это позитив.

С российской точки зрения это тоже не очень перемога. Да, Украина не получила полноценного безвиза, как и предупреждала российская сторона. Но о его получении даже и переговоры не велись. Вообще вопрос о присоединении к Шенгену не стоял. Речь шла именно о либерализации визового режима, именно в его получении сомневалась российская сторона и именно ее Украина и получила.

Кому безвизу отсыпать?

Понятно, что совершенно справедлива критика относительно того, что для большинства украинцев безвиз просто недоступен. Да, социально-экономическая ситуация такова, что даже из тех трех миллионов граждан, которые уже получили паспорта нового образца, воспользоваться возможностями безвиза смогут далеко не все (кстати, это гарантия того, что безвиз будет вскоре отменен европейской стороной – никакой массовой эмиграции с территории Украины не будет).

Однако, по большому-то счету, также правы и те, кто говорил, что безвиз особых преимуществ не дает – большая часть украинцев никогда не выезжала за границу (по данным КМИС – 77%), а многие не выбирались и за границу своего населенного пункта (36%). Так что введение безвиза на ситуации радикально не отразиться – те, кто не ездил, те ездить и не будут.

А вот для россиян, которые могу себе позволить посещения ЕС, все равно будет обидно – украинцы и молдаване ездят, а они? Не то, чтобы такие настроения были массовыми. В России ситуация с зарубежными поездками отличается от нашей незначительно – за границей никогда не было порядка 60% россиян. Тем не менее, для тех, кто ездит в Европу систематически, это будет фактором раздражения.

Что на самом деле

Самое интересное состоит в том, что предоставление безвиза Украине – дело не украинско-российских и даже не украинско-европейских отношений. Это вообще проявление внутренней борьбы в ЕС.

С одной стороны, за предоставление безвиза ратовали наши восточноевропейские соседи (прежде всего Польша, заинтересованная в нашей рабочей силе) и евробюрократия (для нее это просто повышение своей значимости).

С другой стороны, против украинского безвиза были страны ядра ЕС, которым не нравится зависимость от евробюрократии, формируемой на равных правах с разными эстониями. Кроме того, они пополняют себя за счет арабских беженцев – украинцы им не нужны.

Кстати, не надо возмущаться нелогичностью политики «старой Европы». Позиция Европы «новой» ничуть не более логична – надо быть совершенными безумцами, чтобы открывать границу перед страной, находящейся в состоянии глубокого социально-экономического и политического кризиса, внутреннего конфликта (тем более – внешней агрессии) и не контролирующей значительный кусок собственной границы.

На данном этапе Брюссель переиграл Берлин и Париж. Но Киеву и Москве надо понимать, что они тут совершенно не причем.