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    В АП назвали дату и время начала безвиза

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    Евросоюз отменил визы для украинцев (417)

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    Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что Украине нужно постепенно интегрироваться в экономику ЕС через соглашение об ассоциации.
    Администрация президента Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Безвизовый режим де-факто и де-юре вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в Страсбурге после подписания закона о безвизовом режиме для украинцев.  

    Торжественная церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для граждан Украины
    УНИАН
    Церемония подписания решения ЕС о введении безвизового режима для Украины

    "В ночь с 10 на 11 июня мы ожидаем, что безвизовый режим де-факто и де-юре вступит в силу, наши граждане смогут на основе биометрического загранпаспорта путешествовать", — цитирует "112 Украина" Елисеева.

    По его словам, Украине нужно не останавливаться на достигнутом и постепенно интегрироваться в экономику ЕС через соглашение об ассоциации.

    "Мы не должны останавливаться на этом, потому что у нас впереди еще много задач в плане европейской интеграции. Ведь цели интеграции в ЕС никто не снимал, но путем не абстрактной, а практической, секторальной интеграции через соглашение об ассоциации мы входим во внутренний рынок ЕС, через подписание документов по безвизу мы постепенно интегрируемся в пространство свободы безопасности юстиции ЕС", — заявил Елисеев.

    В Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины. 

    В церемонии подписания приняли участие президент Европейского парламента Антонио Таяни, министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела, президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль. После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

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