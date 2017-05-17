В АП назвали дату и время начала безвиза

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Безвизовый режим де-факто и де-юре вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в Страсбурге после подписания закона о безвизовом режиме для украинцев.

"В ночь с 10 на 11 июня мы ожидаем, что безвизовый режим де-факто и де-юре вступит в силу, наши граждане смогут на основе биометрического загранпаспорта путешествовать", — цитирует "112 Украина" Елисеева.

По его словам, Украине нужно не останавливаться на достигнутом и постепенно интегрироваться в экономику ЕС через соглашение об ассоциации.

"Мы не должны останавливаться на этом, потому что у нас впереди еще много задач в плане европейской интеграции. Ведь цели интеграции в ЕС никто не снимал, но путем не абстрактной, а практической, секторальной интеграции через соглашение об ассоциации мы входим во внутренний рынок ЕС, через подписание документов по безвизу мы постепенно интегрируемся в пространство свободы безопасности юстиции ЕС", — заявил Елисеев.

В Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

В церемонии подписания приняли участие президент Европейского парламента Антонио Таяни, министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела, президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль. После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

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