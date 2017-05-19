Безвиз: политический успех можно конвертировать в экономический - Кущ

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Президент Европейского парламента Антонио Таяни 17 мая подписал документ о предоставлении безвизового режима для граждан Украины. Церемония подписания соглашения состоялась в Страсбурге.

Документ также подписал министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела. В церемонии подписания документа принял участие президент Петр Порошенко.

Решение о безвизовом режиме вступит в силу после его публикации в официальном журнале ЕС. Одновременно вступит в силу механизм приостановки действия безвизового режима. Фактически безвизовый режим вступит в силу через 20 дней после публикации — ориентировочно 11 июня.

Как это повлияет на Украины с экономической точки зрения, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

"Это решение больше влияет на культурные связи, на признание Украины как полноценного участника культурного пространства Европы. Если говорить о бизнесе, то это решение не окажет влияния уже завтра на то, что наша экономика начнет расти или наша зарплата начнет увеличиваться. Это, скорее, очень серьезный политический шаг, но как показывает история, всегда за политическими прорывами происходят и экономические. Если, конечно, мы воспользуемся этим шансом и реализуем его в ближайшие несколько лет. Если мы не конвертирует этот политический успех в экономический, то в ближайшее время такого шанса может и не быть", — отметил эксперт.

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