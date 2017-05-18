СМИ выяснили, сколько денег необходимо иметь украинцам, чтобы въехать в ЕС

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Пограничники Евросоюза могут запросить у прибывающего иностранца информацию о финансовых гарантиях во время его нахождения на территории Шенгенского соглашения; СМИ собрали статистику дипломатических ведомств о денежных гарантиях некоторых стран Шенгенского соглашения необходимых для пребывания в той или иной стране.

Так, по данным издания "Новое время", для поездки в Бельгию украинцам необходимо иметь на каждые сутки по 95 евро. В Австрии и Люксембурге нет какой-то определенной суммы, которую необходимо иметь, для проживания в этих странах.

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"Чтобы въехать в Германию, нужно иметь при себе 45 евро в сутки. Иностранцу могут отказать во въезде, если он не имеет средств для того, чтобы оплатить свое пребывание или обратный путь домой, или в третью страну, вид на жительство в которой он имеет. В то же время, сумма, которую вы должны иметь в сутки, законодательно не установлена. И пограничники рассматривают каждую ситуацию отдельно", — отмечает издание.

Минимальная сума, которая необходима для пребывания в Греции — 300 евро на пять дней. По законодательству Швеции, установленная сумма средств, необходимая для пересечения границы, по состоянию на 2017 год, составляет 450 шведских крон (47 евро) на день. Одной из самых доступных стран является Венгрия, каждый раз во время въезда в эту страну нужно иметь минимум 3,2 евро (1000 венгерских форинтов).

В среду председатель Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима для граждан Украины. Президент Украины Петр Порошенко присутствовал на церемонии.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме.

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Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны. Граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более чем 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.