Хроника 17 мая: подписание безвиза, пенсионная реформа, стычки на акциях ЛГБТ

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 17 мая, Евросоюз официально отменил визы для украинцев, Кабмин утвердил пенсионную реформу, а провайдеры начали "первый этап блокирования" российских сайтов. Помимо этого в Украине увеличили размер алиментов, в Одессе решили навсегда отказаться от горячей воды, а "Шахтер" стал обладателем Кубка Украины по футболу. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Евросоюз официально отменил визы для украинцев

В среду, 17 мая, президент Европейского парламента Антонио Таяни подписал документ о предоставлении безвизового режима для граждан Украины. На церемонии присутствовал президент Петр Порошенко. После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня.

Кабмин утвердил пенсионную реформу

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил законопроект о пенсионной реформе, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, однако повышает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию. Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования.

Провайдеры начали "первый этап блокирования" российских сайтов

Крупнейшие украинские провайдеры уже начали "первый этап блокирования" российских сайтов, которые попали под санкции со стороны Украины, сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк. Ранее председатель Интернет-ассоциации Украины заявил, что в ближайшее время реализовать такое решение невозможно, процедура "требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету". К тому же интернет-провайдерызаявили, что блокирование можно легко обойти с помощью vpn-сервисов, proxy-серверов и других способов.

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На Порошенко подали в суд из-за блокирования российских соцсетей и сайтов

Харьковский юрист Дмитрий Лихачев подал иск против президента Петра Порошенко в связи с блокированием социальной сети "ВКонтакте" и других российских ресурсов. Лихачев подал иск в Высший административный суд с требованием признать незаконными часть пунктов указа президента Украины о блокировании ряда российских сайтов и соцсетей. Харьковский юрист добавил, что Украина держит курс на Европу, а похожа в своих действиях на Северную Корею.

В Украине увеличили размер алиментов

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №4928 об упрощении механизма взыскания алиментов. Если ранее минимальный размер алиментов на ребенка составлял 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то данный закон повышает уровень выплат до 50%. Отметим, для детей до 6 лет прожиточный минимум с 1 мая составляет 1426 гривен, с 1 декабря — 1492 гривны. С учетом принятого документа, уровень выплат в пользу ребенка будет составлять по меньшей мере 713 грн с мая и 746 грн с декабря.

В Одессе навсегда отключат горячую воду

Одесситам навсегда отключат горячую воду. В мэрии хотят запустить программу на 2017-2020 годы, которая предусматривает отключение домов от услуг горячего водоснабжения, сообщил специалист управления городского хозяйства Сергей Сорокин. Причиной такого решения стало то, что КП "ТГО" терпит убытки из-за предоставления этой услуги, и оплата населения не покрывает долги предприятия. Только за прошлый год убыток составил 12,5 млн грн. Льготникам обещают установить бойлеры за счет города.

Стычки на марше ЛГБТ-сообщества в Харькове

В Харькове в среду около 30 неизвестных сорвали марш ЛГБТ-сообщества. По информации местных СМИ, правоохранители задержали около 10 "нападавших", их увезли в райотдел полиции. Помимо этого провокаторы сорвали ЛГБТ-шествие в Херсоне. А вот в столице акция, посвященная международному дню борьбы с гомофобией, отмечаемому 17 мая, прошла относительно спокойно. Состоялась она у Арки Дружбы.

Ярош признал, что его охранник стрелял в таксиста

Лидер партии "ДИЯ" (действие) Дмитрий Ярош подтвердил, что его охранник Михаил Навроцкий стрелял в таксиста, но заявил на своей странице в Facebook, что оказывать давления не следствие и суд не будет. Ранее в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области произошла стрельба, в результате которой ранения получили два человека. По данным СМИ, нежелание водителя такси ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!" повлекло применение оружия.

На Закарпатье экс-боец АТО бросил в кафе гранату, есть пострадавшие

Бывший участник антитеррористической операции бросил в одно из кафе Закарпатской области боевую гранату, в результате взрыва тяжело ранен местный житель, сообщил губернатор региона Геннадий Москаль. Правонарушителем оказался 45-летний житель Косовской Поляны, участник антитеррористической операции, который был мобилизован в ВСУ летом 2015 года и провел в зоне боевых действий девять месяцев, после чего демобилизовался и вернулся домой.

"Шахтер" стал обладателем Кубка Украины по футболу

Донецкий "Шахтер" в 11 раз стал обладателем Кубка Украины по футболу, победив киевское "Динамо". Финальный поединок между непримиримыми соперниками, прошедший в среду вечером в Харькове, завершился со счетом 1:0 в пользу "горняков". Единственный гол на 80-ой минуте забил Марлос, который в первом тайме не реализовал пенальти.

В Донецк пытались провезти скрипку Страдивари

Сотрудники пограничной службы Украины изъяли на пункте пропуска в зоне АТО скрипку Страдивари, сообщил пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. Во время осмотра автомобиля ВАЗ, на котором гражданин Украины двигался в неподконтрольный Донецк, пограничный наряд в багажном отделении автомобиля обнаружил старинную скрипку работы Страдивари 1730 года выпуска, что вероятно представляет культурную и историческую ценность", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

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Открытие Каннского кинофестиваля 2017

В среду на Лазурном берегу Франции стартовал юбилейный, 70-ый Каннский кинофестиваль, который завершится 28 мая. В целом, по мнению кинокритиков, конкурсная программа получилась довольно сложной и эстетически выдержанной. При этом большинство представленных режиссеров уже посещали Лазурный берег со своими картинами.

Массовая драка в центре Вашингтона с участием охраны Эрдогана

Масштабные столкновения произошли в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции, где проходили акции протеста, которые были приурочены к визиту турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в США. По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.

Именно 17 мая во всем мире отмечается День электросвязи и информационного общества. Этот день — профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий. К тому же 17 мая в разных странах мира отмечается Международный день борьбы с гомофобией.