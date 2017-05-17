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    В центре Киева прошла акция с флагами ЛГБТ

    (обновлено: )345
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    REUTERS Gleb Garanich
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    REUTERS Gleb Garanich
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    REUTERS Gleb Garanich
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    REUTERS Gleb Garanich
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    REUTERS Gleb Garanich
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    REUTERS Gleb Garanich
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    REUTERS Gleb Garanich
    Международный день борьбы с гомофобией: в центре Киева провели акцию с флагами ЛГБТ
    REUTERS Gleb Garanich

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    17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией. В этот день в 1990 году гомосексуализм был исключен из Международной классификации болезней. 

    Арку Дружбы народов в Киеве покрасили в цвета радуги к Евровидению
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Арка разврата. В соцсетях обсудили ЛГБТ блокаду "Правого сектора"

    По этому поводу у Арки Дружбы народов в центре Киева активисты провели акцию с флагами ЛГБТ-сообщества против гомофобии и трансфобии. 

    Напомним, Арка Дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Открытие состоялось в 1982 году после четырехлетнего строительства. Она состоит из трех элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады.

    Недавно ее стали окрашивать в цвета радуги.

    Однако позже активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов. Как заявил спикер "Правого Сектора" Артем Скоропадский, такое украшение арки — это скрытая пропаганда ЛГБТ.

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