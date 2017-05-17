В центре Киева прошла акция с флагами ЛГБТ

17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией. В этот день в 1990 году гомосексуализм был исключен из Международной классификации болезней.

По этому поводу у Арки Дружбы народов в центре Киева активисты провели акцию с флагами ЛГБТ-сообщества против гомофобии и трансфобии.

Напомним, Арка Дружбы народов — достопримечательность Киева, расположенная в Крещатом парке на правом высоком берегу Днепра. Открытие состоялось в 1982 году после четырехлетнего строительства. Она состоит из трех элементов: арки из титановых листов в виде огромной радуги, бронзовой скульптуры двух трудящихся и скульптуры из гранита со сценой из Переяславской рады.

Недавно ее стали окрашивать в цвета радуги.

Однако позже активисты "Правого сектора" и "Свободы" остановили работы по раскраске Арки Дружбы народов. Как заявил спикер "Правого Сектора" Артем Скоропадский, такое украшение арки — это скрытая пропаганда ЛГБТ.