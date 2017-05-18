Церемония подписания решения ЕС о предоставлении Украине безвиза

В среду, 17 мая, президент Европейского парламента Антонио Таяни подписал документ о предоставлении безвизового режима для граждан Украины. Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Украиной было подписано в Страсбурге (Франция).

В церемонии подписания приняли участие президент Европейского парламента Антонио Таяни, министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела, президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль.

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После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

Отметим, ранее Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Киеву план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все требуемые законопроекты, и Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Первоначально Киев рассчитывал получить безвизовый режим до конца 2016 года, но Европа неоднократно откладывала этот вопрос. В начале апреля Европарламент одобрил решение о безвизовом режиме.

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Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны. Граждане Украины смогут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более чем 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.