Первые леди и первые люди. Чем запомнились жены президентов Украины

пресс-служба президента

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Первая леди Марина Порошенко активно проявляет себя в информационном пространстве: теперь жена президента ведет утреннюю зарядку на телеканале "Украина", принадлежащем олигарху Ринату Ахметову, выступила на церемонии открытия Евровидения в Киеве, вызвав неоднозначную реакцию и обсуждение в соцсетях, а также не исключила, что может заняться политикой.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук уверен, что с политтехнологической точки зрения Порошенко "все правильно сделал", организовав программу жены на канале Ахметова: "ведь понятно, что суть не в пиаре, это же явный антипиар". Реальная цель технологии, отмечает эксперт, — четко привязать Ахметова в глазах украинцев к президенту.

"В общем, тут надо отжать должное Порошенко. Совершенно банальная политтехнология, а поставила крест на репутации Ахметова, сделав его "рабом" Банковой и Порошенко. В отличие от времен, когда Ахметов был "хозяином" Банковой при Януковиче и это придавало ему уважение в глазах людей…", — написал Корнейчук.

РИА Новости Украина вспоминает, чем широкой общественности запомнились жены украинских президентов.

фото из открытых источников Леонид Кравчук с супругой Антониной Кравчук

Антонина Кравчук

Супруга Леонида Кравчука избегала публичности: нечасто появлялась на публике и давала интервью, редко сопровождала мужа-президента в зарубежных поездках. С будущим мужем Антонина познакомилась на первом курсе университета.

Пока Леонид Макарович шел к президентству, его жена строила карьеру преподавателя и ученого, вместе с супругом воспитывала сына.

Кравчук вспоминал: "Моя жена — самодостаточный человек с прекрасным самоконтролем. К своей роли в государстве она относилась очень ответственно, наверное, даже больше, чем я к себе. И все свои шаги измеряла именно этой огромной ответственностью".

RIA News Александр Макаров | Перейти в фотобанк Леонид Кучма с супругой Людмилой в храме Новгорода

Людмила Кучма

Жена второго президента была влиятельной фигурой в политической, социальной и спортивной жизни страны и ощутимо влияла на мужа. Производила впечатление жесткой, волевой женщины.

С Леонидом Даниловичем Людмила познакомилась в колхозе. Спустя три года после свадьбы, в 1970-м году, родилась единственная дочь Елена. Сейчас она — супруга миллиардера Виктора Пинчука.

Людмила Кучма проработала 30 лет конструктором на заводе, а позднее, став первой леди, начала активную общественную деятельность, за что награждена медалями и званиями. Регулярно отмечали ее элегантный стиль и манеру держаться — спокойно и уверенно.

Людмила Кучма активно занималась благотворительностью: фондами помощи детям, сотрудничала с ЮНЕСКО, поддерживала параолимпийское движение в стране.

Екатерина Ющенко

Жена третьего президента, Виктора Ющенко, родилась в Чикаго. Кэтрин-Клэр помнила о своих украинских корнях, активно ими интересовалась. Получила высшее образование в области международной экономики. Работала в Белом доме, Министерстве финансов США и американском Конгрессе.

В 1993-м Екатерина приехала в Киев работать в украинском представительстве крупной американской компании и в том же году познакомилась с будущим мужем — тогда главой Нацбанка Виктором Ющенко. Через пять лет они поженились, после избрания мужа президентом Украины, Екатерина Ющенко приняла украинское гражданство. У четы Ющенко — трое детей.

Во время президентства Ющенко Кэтрин-Клэр обвиняли в крупных политических и финансовых махинациях, в частности, вокруг проекта так и не достроенной "Больницы будущего".

Фото из открытых источников Людмила Янукович. Архивное фото

Людмила Янукович

Жена четвертого президента родилась в Енакиево Донецкой области. С будущим мужем познакомилась на заводе в 1969-м, через два года они поженились. Венчались — в 1997-м.

В 2004 году во время предвыборной кампании мужа Людмила возглавила детский благотворительный фонд. Но прославилась на всю страну она уже в разгар Оранжевой революции, произнеся со сцены ставшие впоследствии крылатыми фразы о "наколотых апельсинах", "американских валенках" и "Батя, я стараюсь".

После получения статуса первой леди в 2010 году Людмила Янукович продолжила вести привычный, внешне достаточно скромный, образ жизни. Любила посещать культурные акции, выставки, театр и балет. Вместе с мужем на светских мероприятиях не появлялась, не сопровождала его в заграничных поездках.

Сайт президента Украины Марина Порошенко и Петр Порошенко

Марина Порошенко

Врач-кардиолог по профессии, кандидат медицинских наук, мать четверых детей и жена Петра Порошенко, она также возглавляет его благотворительный фонд. Марина Порошенко старше супруга на три года, оставила медицинскую карьеру, посвятив себя семье. Чета нередко вместе появляется на светских мероприятиях Киева, в видеороликах поздравляют украинцев с праздниками всей семьей.

Нынешняя первая леди отличилась скандалом вокруг фотосессии, сделанной для одного из модных журналов, которую она провела в разгар войны в Донбассе в августе 2014 года. Общество тогда раскритиковала подобные действия, а сама Порошенко заверяла, что делала это из благих побуждений.