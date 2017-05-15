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    Политика

    Жена Порошенко не исключила, что может заняться политикой

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    По словам супруги президента Украины Марины Порошенко, в настоящее время она о политической деятельности не думает, но "никогда не говори "никогда".
    Марина Порошенко Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Супруга президента Украины Марина Порошенко не исключила, что может заняться политической деятельностью.

    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Сайт президента Украины
    Марина Порошенко посетила украинскую школу в Риге

    "На сегодняшний момент я об этом не думаю. Но, знаете, как говорят, никогда не говори "никогда", — приводит ее слова "Украинская правда".

    Марина Порошенко ведет активную общественную деятельность, занимается реализацией благотворительных проектов.

    Ранее стало известно, что Марина Порошенко будет вести новую рубрику "В ритме спорта" в утреннем эфире телеканала "Украина". Премьера программы с Мариной Порошенко запланирована на 15 мая, в анонсе программы жена украинского лидера обещает, что "поможет всем стать сильными и здоровыми".

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