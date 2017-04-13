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    Фотоленты

    Фотоитоги 13 апреля: пожар в Одессе, блокада "Сбербанка" и куличи от жены Порошенко

    (обновлено: )73
    Последствия пожара на Даче Ковалевского в Одессе
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    Супруга президента Марина Порошенко помогла детям с особыми потребностями приготовить пасхальные куличи
    Рабочая поездка Владимира Гройсмана в Кропивницкий
    Парижский Диснейленд отпраздновал 25-летие
    Нью-Йоркский автосалон
    Возле Стены плача в Иерусалиме прошло традиционное благословение коэнов
    Заседание Верховной Рады Украины - фракция Батькивщина
    Солдаты польской армии и армия НАТО на полигоне в окрестностях Оржиша, Польша.
    Один из членов иракской федеральной полиции стреляет из автоматов во время боев против Исламского Государства в западном Мосуле, Ирак.
    Последствия пожара на Даче Ковалевского в Одессе
    Думская.net
    Дымовые шашки под стенами Сбербанка в Ровно
    radiotrek.rv.ua
    Супруга президента Марина Порошенко помогла детям с особыми потребностями приготовить пасхальные куличи
    УНИАН
    Рабочая поездка Владимира Гройсмана в Кропивницкий
    Украинское фото
    Парижский Диснейленд отпраздновал 25-летие
    REUTERS Benoit Tessier
    Нью-Йоркский автосалон
    REUTERS Lucas Jackson
    Возле Стены плача в Иерусалиме прошло традиционное благословение коэнов
    REUTERS Amir Cohen
    Заседание Верховной Рады Украины - фракция Батькивщина
    Заседание Верховной Рады Украины - фракция "Батькивщина"
    УНИАН
    Солдаты польской армии и армия НАТО на полигоне в окрестностях Оржиша, Польша.
    Солдаты польской армии и армия НАТО на полигоне в окрестностях Оржиша, Польша.
    REUTERS Kacper Pempel
    Один из членов иракской федеральной полиции стреляет из автоматов во время боев против Исламского Государства в западном Мосуле, Ирак.
    Один из членов иракской федеральной полиции стреляет из автоматов во время боев против Исламского Государства в западном Мосуле, Ирак.
    REUTERS Andres Martinez Casares

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    Все фотоленты

    Ночной пожар уничтожил около 20 дачных домиков на причале №133 в районе Дачи Ковалевского, находящихся рядом со сгоревшими ранее, 11 апреля. Владельцы сгоревшего имущества написали заявления о поджоге, передали их присутствующим на месте сотрудникам полиции.

    Ребенок. Архивное фото
    RIA News Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк
    А бил ли мальчик? АТО вылезло боком: детская преступность - самая циничная

    Сорок пять спасателей и девять единиц техники боролись с огнем до 5 утра. Площадь пожара составила примерно 500 квадратных метров. Официально причины происшествий пока не называются. Вызов о пожаре поступил в службу спасения в 02:17 четверга. Сорок пять спасателей и девять единиц техники боролись с огнем до 5 утра. Площадь пожара составила примерно 500 квадратных метров. Официально причины происшествий пока не называются. 

    Смотрите также: Масштабный пожар на черниговском складе: есть жертвы

    В четверг в Ровно активисты "Правого сектора", "Свободы" и "Национального корпуса" пикетировали отделения "Сбербанка России". Несколько десятков молодых людей собрались на ул. Соборной, 67 около часа дня. Пришли в медицинских масках.

    Как сообщил координатор "Национального корпуса" в Ровенской области Игорь Сухой в комментарии изданию "Новости Ровно", акция была организована в рамках подписанного недавно манифеста об объединении усилий.

    Читайте также: Бетонные блоки, балалайки, палатки. Блокада банков РФ охватила Украину

    Супруга главы государства Марина Порошенко испекла пасхальные куличи. Первой леди помогали собственные дети и представители Центра обучения профессии для молодёжи с особенными потребностями и пекарный дом "Зернышко Добра".

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