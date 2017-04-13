Фотоитоги 13 апреля: пожар в Одессе, блокада "Сбербанка" и куличи от жены Порошенко

Ночной пожар уничтожил около 20 дачных домиков на причале №133 в районе Дачи Ковалевского, находящихся рядом со сгоревшими ранее, 11 апреля. Владельцы сгоревшего имущества написали заявления о поджоге, передали их присутствующим на месте сотрудникам полиции.

Сорок пять спасателей и девять единиц техники боролись с огнем до 5 утра. Площадь пожара составила примерно 500 квадратных метров. Официально причины происшествий пока не называются. Вызов о пожаре поступил в службу спасения в 02:17 четверга. Сорок пять спасателей и девять единиц техники боролись с огнем до 5 утра. Площадь пожара составила примерно 500 квадратных метров. Официально причины происшествий пока не называются.

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В четверг в Ровно активисты "Правого сектора", "Свободы" и "Национального корпуса" пикетировали отделения "Сбербанка России". Несколько десятков молодых людей собрались на ул. Соборной, 67 около часа дня. Пришли в медицинских масках.

Как сообщил координатор "Национального корпуса" в Ровенской области Игорь Сухой в комментарии изданию "Новости Ровно", акция была организована в рамках подписанного недавно манифеста об объединении усилий.

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Супруга главы государства Марина Порошенко испекла пасхальные куличи. Первой леди помогали собственные дети и представители Центра обучения профессии для молодёжи с особенными потребностями и пекарный дом "Зернышко Добра".