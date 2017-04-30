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    Марина Порошенко реализовывает женственность в политике - Быкова

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    Политический консультант, политтехнолог Анне Быкова в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что Марина Порошенко следует мировой практике и адаптирует под себя женские сферы в политике, что дает ей политические бонусы.
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Первая леди страны Марина Порошенко будет вести спортивную рубрику в утреннем шоу телеканала "Украина". Как сообщается на странице программы в соцсети Facebook, первый выпуск программы "В ритме спорта" с участием Марины Порошенко выйдет в эфир 15 мая. "И каждый украинец будет сильным и здоровым", — говорит она в промо-ролике программы.

    Это событие прокомментировала в эфире радиостанции "Голос Столицы" политический консультант, политтехнолог Анне Быкова.

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    "Во всем мире есть такая практика как женские сферы политики. То есть есть такие сферы, как благоустройство, охрана здоровья, образование, социальные проекты — это те сферы, в которых себя реализовывают женщины в политике. Это практика Америки, Канады, Европы. У нас на постсоветском пространстве такого не было и женщины пытались себя реализовать в энергетике, финансовой сфере. И не всегда достигали успеха, потому что не хотели адаптировать под себя женские сферы в политике. Марина Порошенко идет мировыми стандартами. Потому можно сказать, что она будет реализовывать женственность в политике. С политтехнологической точки зрения она поступает правильно и получает за это политические бонусы", — отметила эксперт.

    Ранее жена президента Марина Порошенко призвала мир поддержать Украину на международном песенном конкурсе Евровидение-2016.

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