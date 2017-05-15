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    Порошенко понравился анонс спортивной передачи, которую будет вести его жена

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    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (21)

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    По словам президента Петра Порошенко, у него в семье очень демократические отношения, его супруга ведет активную общественную деятельность и касательно того, что собирается снимать цикл передач неполитических абсолютно, она не советовалась.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что его жена Марина не советовалась с ним о планах вести утреннюю спортивную передачу на одном из телеканалов, но ее анонс ему понравился.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
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    Ранее стало известно, что Марина Порошенко будет вести новую рубрику "В ритме спорта" в утреннем эфире телеканала "Украина". Премьера программы с Мариной Порошенко запланирована на 15 мая, в анонсе программы жена украинского главы обещает, что "поможет всем стать сильными и здоровыми".

    "У нас очень демократические отношения в семье, она ведет активную общественную деятельность и касательно того, что она собирается снимать цикл передач неполитических абсолютно, она со мной не советовалась. Но я посмотрел анонс — мне понравилось", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

    Напомним, ранее Марина Порошенко не исключила, что может заняться политической деятельностью.

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