Порошенко понравился анонс спортивной передачи, которую будет вести его жена

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что его жена Марина не советовалась с ним о планах вести утреннюю спортивную передачу на одном из телеканалов, но ее анонс ему понравился.

Ранее стало известно, что Марина Порошенко будет вести новую рубрику "В ритме спорта" в утреннем эфире телеканала "Украина". Премьера программы с Мариной Порошенко запланирована на 15 мая, в анонсе программы жена украинского главы обещает, что "поможет всем стать сильными и здоровыми".

"У нас очень демократические отношения в семье, она ведет активную общественную деятельность и касательно того, что она собирается снимать цикл передач неполитических абсолютно, она со мной не советовалась. Но я посмотрел анонс — мне понравилось", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

Напомним, ранее Марина Порошенко не исключила, что может заняться политической деятельностью.