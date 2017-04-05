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    Фотоленты

    Марина Порошенко посетила украинскую школу в Риге

    (обновлено: )39
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Рижская украинская средняя школа считается одной из лучших в Латвии
    Сайт президента Украины
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Школьники были одеты в национальные украинские костюмы
    Сайт президента Украины
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Памятное фото с учащимися
    Сайт президента Украины
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Сайт президента Украины
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Марина Порошенко посетила школу вместе с супругой латвийского президента Иветой Вейоне
    Сайт президента Украины
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Посещение украинской школы состоялся в рамках рабочего визита президента Украины и первой леди в Латвию
    Сайт президента Украины
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Марина Порошенко посетила Рижскую украинскую среднюю школу
    Сайт президента Украины

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    Рижская украинская средняя школа считается одной из лучших в Латвии

    В рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в Латвийскую Республику супруга главы государства Марина Порошенко посетила Украинский центр в Балтийских странах — Рижскую украинскую среднюю школу, сообщает пресс-служба президента.

    Первая леди Украины, изучая международный опыт внедрения инклюзивной образовательной среды, ознакомилась с работой одной из первых латвийских инклюзивных школ — Начальной школой Вайвари.

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    Также первая леди вместе с супругой президента Латвии Иветой Вейоне пообщалась с учениками и педагогами украинского учебного заведения. Сейчас эта школа в Риге и детский сад, работающий под ее эгидой, являются одними из лучших образовательных учреждений в Латвии.

    Учреждение предоставляет качественное образование, применяя лучшие европейские методики в том числе билингвального обучения: 60% — латышский язык, 40% — украинский. При этом украинский язык и литературу, а также историю Украины здесь изучают по украинским учебникам, но по стандартам ЕС.

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