Марина Порошенко посетила украинскую школу в Риге

В рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в Латвийскую Республику супруга главы государства Марина Порошенко посетила Украинский центр в Балтийских странах — Рижскую украинскую среднюю школу, сообщает пресс-служба президента.

Первая леди Украины, изучая международный опыт внедрения инклюзивной образовательной среды, ознакомилась с работой одной из первых латвийских инклюзивных школ — Начальной школой Вайвари.

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Также первая леди вместе с супругой президента Латвии Иветой Вейоне пообщалась с учениками и педагогами украинского учебного заведения. Сейчас эта школа в Риге и детский сад, работающий под ее эгидой, являются одними из лучших образовательных учреждений в Латвии.

Учреждение предоставляет качественное образование, применяя лучшие европейские методики в том числе билингвального обучения: 60% — латышский язык, 40% — украинский. При этом украинский язык и литературу, а также историю Украины здесь изучают по украинским учебникам, но по стандартам ЕС.