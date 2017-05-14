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    Бортник о пресс-конференции Порошенко: вместо отчета стенд-ап шоу

    Тема:

    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (15)

    (обновлено: )585140
    Отчета президента о выполнении предвыборных обещаний и честного анализа ситуации в Украине не произошло. Зато была попытка провести стенд-ап шоу и начать избирательную кампанию, считает политолог Руслан Бортник.
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В воскресенье, 14 мая, после почти года молчания президент Петр Порошенко наконец-то дал большую пресс-конференцию. Официально она проводится по случаю Дня Европы и предоставления стране безвиза.

    Как и ожидалось, пресс-конференция началась с рассказа президента о преимуществах безвиза. Президент также сообщил о последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Не раз была затронута тема расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Порошенко признал проблемы с делом Шеремета, но на вопросы журналистов про личный контроль — заявил, что это в компетенции прокуратуры и полиции.

    По поводу скандальных пленок Онищенко президент лишь сказал, что "их не слушал и не собирается"

    Пресс-конференция Петра Порошенко. Онлайн-трансляция
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Пресс-конференция Петра Порошенко

    Проанализировал выступление президента Петра Порошенко у себя в Facebook  политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, отчета президента о выполнении предвыборных обещаний и анализа ситуации в Украине не произошло. 

    Смотрите также: Выступление Порошенко на церемонии открытия Дня Европы в Киеве

    "Отчета президента о состоянии выполнения предвыборных обещаний, так же как и честного анализа ситуации в Украине, не произошло. Зато была попытка провести стенд-ап шоу и начать избирательную кампанию. Чем ближе к концу срока, тем больше у Петра Порошенко развивается кривомовнисть и теряется уверенность (розвязаности уже нет)", — считает политолог. 

    По его мнению, самые острые вопросы журналистов, которые прозвучали — дело Шеремета, пленки Онищенко, 270% рост Международного инвестиционного банка, обучение детей президента за границей. 

    Но президент избегал прямых ответов на эти вопросы, отмечает Бортник, пытался всё списать на предшественников, войну, Путина

    "Ключевые социальные и президентские задачи — борьба с коррупцией, правовое демократическое государство, высокий уровень жизни — пытался "подменить" тезисами об Ассоциации с ЕС, наказание Януковича и т.д.; планы на будущее, без анализа "достижений" прошлого. Самые смелые журналисты — Mykhailo Tkach, Жартовская, Дмитро Гнап (Dmytro Gnap), Svetlana Kryukova. Очень волновался (лицо, поза, ноги руки)) отвечая на вопрос по собственному банку и учебе детей за рубежом, свитер сына с надписью "Russia". В общем тело президента часто было красноречивее слов… к сожалению… и правдивее", — пишет Бортник.

    "Откровенная ложь — в ответ на вопрос о росте Международного инвестиционного банка  (который принадлежит П. Порошенко), президент заявил о том, что слышит эту информацию впервые, а потом оговорился "что наводили справки" и начал рассказывать в деталях про эту информацию "о которой услышал впервые", — добавляет политолог.

    При этом, обращает внимание Бортник, президент признал, что нарушил законодательство Украины, предоставляя гражданство Боровику, поскольку знал о его немецком гражданстве.

    "Маразм выступления — заявление о том, что украинские СМИ никогда не были такими свободными как сейчас (а еще мертвыми, подожженными и без лицензий(((", — резюмирует эксперт.

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