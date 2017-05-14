Бортник о пресс-конференции Порошенко: вместо отчета стенд-ап шоу

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В воскресенье, 14 мая, после почти года молчания президент Петр Порошенко наконец-то дал большую пресс-конференцию. Официально она проводится по случаю Дня Европы и предоставления стране безвиза.

Как и ожидалось, пресс-конференция началась с рассказа президента о преимуществах безвиза. Президент также сообщил о последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Не раз была затронута тема расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Порошенко признал проблемы с делом Шеремета, но на вопросы журналистов про личный контроль — заявил, что это в компетенции прокуратуры и полиции.

По поводу скандальных пленок Онищенко президент лишь сказал, что "их не слушал и не собирается".

Проанализировал выступление президента Петра Порошенко у себя в Facebook политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, отчета президента о выполнении предвыборных обещаний и анализа ситуации в Украине не произошло.

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"Отчета президента о состоянии выполнения предвыборных обещаний, так же как и честного анализа ситуации в Украине, не произошло. Зато была попытка провести стенд-ап шоу и начать избирательную кампанию. Чем ближе к концу срока, тем больше у Петра Порошенко развивается кривомовнисть и теряется уверенность (розвязаности уже нет)", — считает политолог.

По его мнению, самые острые вопросы журналистов, которые прозвучали — дело Шеремета, пленки Онищенко, 270% рост Международного инвестиционного банка, обучение детей президента за границей.

Но президент избегал прямых ответов на эти вопросы, отмечает Бортник, пытался всё списать на предшественников, войну, Путина.

"Ключевые социальные и президентские задачи — борьба с коррупцией, правовое демократическое государство, высокий уровень жизни — пытался "подменить" тезисами об Ассоциации с ЕС, наказание Януковича и т.д.; планы на будущее, без анализа "достижений" прошлого. Самые смелые журналисты — Mykhailo Tkach, Жартовская, Дмитро Гнап (Dmytro Gnap), Svetlana Kryukova. Очень волновался (лицо, поза, ноги руки)) отвечая на вопрос по собственному банку и учебе детей за рубежом, свитер сына с надписью "Russia". В общем тело президента часто было красноречивее слов… к сожалению… и правдивее", — пишет Бортник.

"Откровенная ложь — в ответ на вопрос о росте Международного инвестиционного банка (который принадлежит П. Порошенко), президент заявил о том, что слышит эту информацию впервые, а потом оговорился "что наводили справки" и начал рассказывать в деталях про эту информацию "о которой услышал впервые", — добавляет политолог.

При этом, обращает внимание Бортник, президент признал, что нарушил законодательство Украины, предоставляя гражданство Боровику, поскольку знал о его немецком гражданстве.

"Маразм выступления — заявление о том, что украинские СМИ никогда не были такими свободными как сейчас (а еще мертвыми, подожженными и без лицензий(((", — резюмирует эксперт.