Порошенко рассказал, что обсуждал с Путиным

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным освобождение украинского журналиста Романа Сущенко и других пленных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС.

"Могу сказать, что мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников, в том числе мы обсудили мою просьбу немедленно освободить Сущенко из российской тюрьмы", — сказал Порошенко.

По его словам, следствием этих переговоров была организация встречи Сущенко в тюрьме с семьей.

В то же время президент заверил, что "вся украинская власть будет делать все возможное для того, чтобы как можно скорее вернуть домой не только Романа, но и всех, кто незаконно находится как в российских тюрьмах, так и в тюрьмах на оккупированной территории".

Ранее в Администрации президента Украины назвали ложью данные российских СМИ о телефонных переговорах главы государства с президентом Владимиром Путиным.