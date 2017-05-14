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    Порошенко рассказал, что обсуждал с Путиным

    Тема:

    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (8)

    (обновлено: )31104
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции, следствием переговоров с Владимиром Путиным была организация встречи Сущенко в тюрьме с семьей.
    Петр Порошенко и Владимир Путин
    Фото со страницы Ирины Фриз на Facebook

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным освобождение украинского журналиста Романа Сущенко и других пленных.

    Порошенко выступил на церемонии открытия Дня Европы в Украине
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Выступление Порошенко на церемонии открытия Дня Европы в Киеве

    Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС. 

    "Могу сказать, что мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников, в том числе мы обсудили мою просьбу немедленно освободить Сущенко из российской тюрьмы", — сказал Порошенко.

    По его словам, следствием этих переговоров была организация встречи Сущенко в тюрьме с семьей.

    В то же время президент заверил, что "вся украинская власть будет делать все возможное для того, чтобы как можно скорее вернуть домой не только Романа, но и всех, кто незаконно находится как в российских тюрьмах, так и в тюрьмах на оккупированной территории".

    Ранее в Администрации президента Украины назвали ложью данные российских СМИ о телефонных переговорах главы государства с президентом Владимиром Путиным.

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