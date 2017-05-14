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    Порошенко назвал предполагаемую дату голосования по новому главе НБУ

    Тема:

    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (12)

    (обновлено: )7101
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в воскресенье, он не исключает, что голосование может произойти до летних парламентских каникул.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко не исключил, что голосование по новому главе Национального банка может состояться до конца июля.

    Порошенко выступил на церемонии открытия Дня Европы в Украине
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Выступление Порошенко на церемонии открытия Дня Европы в Киеве

    "Я не исключаю, что это может произойти и до летних парламентских каникул, которые начинаются в конце июля", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

    Ранее сообщалось, что у Петра Порошенко есть несколько кандидатов на пост главы НБУ.

    Напомним, Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.

    Пока президент Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение. В НБУ сообщили, что первый заместитель председателя Нацбанка Яков Смолий будет исполнять обязанности главы регулятора с 11 мая.

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