Порошенко назвал предполагаемую дату голосования по новому главе НБУ

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко не исключил, что голосование по новому главе Национального банка может состояться до конца июля.

"Я не исключаю, что это может произойти и до летних парламентских каникул, которые начинаются в конце июля", — сказал Порошенко на пресс-конференции в воскресенье.

Ранее сообщалось, что у Петра Порошенко есть несколько кандидатов на пост главы НБУ.

Напомним, Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.

Пока президент Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение. В НБУ сообщили, что первый заместитель председателя Нацбанка Яков Смолий будет исполнять обязанности главы регулятора с 11 мая.