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    У Порошенко есть несколько кандидатов на пост главы НБУ

    Тема:

    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (8)

    (обновлено: )7901
    По словам главы государства, в Украине достаточно кандидатов на пост главы НБУ. Также Порошенко поблагодарил за работу председателя Нацбанка Гонтареву.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. У Петра Порошенко есть несколько кандидатов на пост главы НБУ.  Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина".

    Пресс-конференция Петра Порошенко. Онлайн-трансляция
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Пресс-конференция Петра Порошенко. Онлайн-трансляция

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    "Гонтарева не уволилась. Согласно законодательству, уволить председателя Национального банка может Верховная Рада Украины. У меня есть несколько кандидатов, но без обсуждения с Верховной Радой обнародовать их имена будет некорректно", — сказал президент. По его словам, в Украине достаточно таких кандидатов. Также Порошенко поблагодарил за работу председателя Нацбанка Гонтареву, передает УНИАН.

    Отметим, Петр Порошенко впервые с 3 июня 2016 года проводит пресс-конференцию. На ее аккредитовались почти 200 представителей СМИ.

    Ранее Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.

    Пока президент Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение. В НБУ сообщили, что первый заместитель председателя Нацбанка Яков Смолий будет исполнять обязанности главы регулятора с 11 мая.

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