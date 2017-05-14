У Порошенко есть несколько кандидатов на пост главы НБУ

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КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. У Петра Порошенко есть несколько кандидатов на пост главы НБУ. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал "112 Украина".

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"Гонтарева не уволилась. Согласно законодательству, уволить председателя Национального банка может Верховная Рада Украины. У меня есть несколько кандидатов, но без обсуждения с Верховной Радой обнародовать их имена будет некорректно", — сказал президент. По его словам, в Украине достаточно таких кандидатов. Также Порошенко поблагодарил за работу председателя Нацбанка Гонтареву, передает УНИАН.

Отметим, Петр Порошенко впервые с 3 июня 2016 года проводит пресс-конференцию. На ее аккредитовались почти 200 представителей СМИ.

Ранее Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.

Пока президент Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение. В НБУ сообщили, что первый заместитель председателя Нацбанка Яков Смолий будет исполнять обязанности главы регулятора с 11 мая.