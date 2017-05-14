Власть против УПЦ: церковное рейдерство и другие грехи

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Когда прошлой осенью Верховная Рада так и не сумела приступить к рассмотрению резонансных "церковных" законов, показалось, что к ним политики уже не вернутся. Но не тут-то было. По слухам, уже в ближайшую неделю, которая впервые за долгое время будет пленарной, депутаты планируют вернуться к скандальным инициативам. "Антицерковных" инициатив насчитывается всего две, но каждая из них может поставить под угрозу и без того не безоблачную жизнь УПЦ в новых реалиях.

Рейдерство в храмах

Так, нашумевший законопроект № 4128, который по мнению экспертов узаконит "церковное рейдерство", предлагается внести в статью 8 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине. Говоря, простым языком, если человек самоидентифицирует себя с какой-то религиозной организацией, приходит туда, считает себя членом этой религиозной организации, он может предлагать перевести Церковь с одной конфессии в другую. Что это означает на практике РИА Новости Украина рассказал близкий к УПЦ нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

"Любой человек, который хотя бы однажды зашел в храм, может прийти на собрание прихода и голосовать за его переход, скажем, в "Киевский Патриархат, — отметил он. Могут создаваться целые бригады по двести человек, которые будут ездить с гастролями по областям, один раз ставить свечку и требовать, чтобы храм передали в УПЦ КП. По сути, это узаконенное рейдерство, которое открывает возможности к захватам любых храмов".

Запретить церковь "агрессора"

Не меньшую угрозу несет в себе законопроект №4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором".

Речь, понятное дело, об УПЦ, которую депутаты-патриоты величают не иначе как "Московским патриархатом". Согласно инициативе авторов законопроекта, центральное и региональное руководство религиозных организаций с "особым статусом" будет назначаться только с согласия соответствующих органов государственной власти. Учитывая, что по Конституции церковь в Украине отделена от государства, появление подобных законов, как минимум, удивляет. Хотя на этом авторы закона не останавливаются — инициатива наделяет государство вообще запретить церковь в Украине, если та будет сотрудничать с религиозными центра в государстве-агрессоре.

Покушения на священников

Не могут не настораживать и другие события вокруг УПЦ и ее священнослужителей. Как, например, недавнее покушение на основателя миссии "Милосердие без границ", клирика Киевской епархии УПЦ протоиерея Захарию Керстюка.

"Я двигался со стороны универмага в сторону трамвайной остановки, когда из остановившейся белой машины на противоположной стороне Жилянской донеслись мужские крики, привлекшие мое внимание, я посмотрел в их сторону и увидел мужчину, держащего в руках пистолет, направленный в мою сторону, и сразу присел, упал на асфальт. Мужчина крикнул что-то наподобие "Лови, придурок" и произвел два выстрела. Выходит, что люди, заставляющие меня отказаться от поездки в АТО, перешли от словесных угроз к реальным действиям. Слишком много совпадений с того времени, когда они "вежливо попросили" меня больше не ездить на Донбасс", – рассказал он на своей странице в Facebook.

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Кроме того, священник рассказал о постоянном моральном давлении с целью остановить его волонтерскую деятельность.

Как здесь не вспомнить историю еще одного священника УПЦ Романа Николаева, который скончался летом 2015-го в Киеве, после покушения на него, также совершенного двумя неизвестными.

"КП" и "ПС" — вместе навеки

Настораживает и еще один любопытный факт. На прошлой неделе соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали "Киевский патриархат" и "Правый сектор"

"Стратегическими направлениями сотрудничества является создание Украинского Самостоятельного Соборного Государства и Единой Поместной Церкви", – говорится в соглашении.

В "Правом секторе" убеждены, что "подписание данного соглашения является новым этапом отношений Церкви и националистического движения". Учитывая, что именно бравые ребята из "Правого сектора" регулярно помогают "Киевскому патриархату" "отжимать" храмы УПЦ, можно не сомневаться, что в ближайшее время радикалов ждет немало работы.