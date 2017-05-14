наверх
14.05.201716:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.79+ 0.09
  • USD26.47+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Власть против УПЦ: церковное рейдерство и другие грехи

    (обновлено: )19411
    Ненадолго переключив свое внимание с Украинской православной церкви на более приземленные вещи, власть снова усиливает свою хватку. В самое ближайшее время УПЦ и ее прихожанам придется непросто, о чем свидетельствует целый ряд признаков.
    УПЦ готовит масштабный крестный ход с сотней икон
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Когда прошлой осенью Верховная Рада так и не сумела приступить к рассмотрению резонансных "церковных" законов, показалось, что к ним политики уже не вернутся. Но не тут-то было. По слухам, уже в ближайшую неделю, которая впервые за долгое время будет пленарной, депутаты планируют вернуться к скандальным инициативам. "Антицерковных" инициатив насчитывается всего две, но каждая из них может поставить под угрозу и без того не безоблачную жизнь УПЦ в новых реалиях. 

    Рейдерство в храмах

    Купола
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
    Кто-то постоянно заказывает эту музыку. Атаки на УПЦ участились

    Так, нашумевший законопроект № 4128, который по мнению экспертов узаконит "церковное рейдерство", предлагается внести в статью 8 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях" положения, регулирующие принадлежность лица к религиозной общине. Говоря, простым языком, если человек самоидентифицирует себя с какой-то религиозной организацией, приходит туда, считает себя членом этой религиозной организации, он может предлагать перевести Церковь с одной конфессии в другую. Что это означает на практике РИА Новости Украина рассказал близкий к УПЦ нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.

    "Любой человек, который хотя бы однажды зашел в храм, может прийти на собрание прихода и голосовать за его переход, скажем, в "Киевский Патриархат, — отметил он. Могут создаваться целые бригады по двести человек, которые будут ездить с гастролями по областям, один раз ставить свечку и требовать, чтобы храм передали в УПЦ КП. По сути, это узаконенное рейдерство, которое открывает возможности к захватам любых храмов".

    Запретить церковь "агрессора"

    Не меньшую угрозу несет в себе законопроект №4511 "Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой Украины государством-агрессором". 

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Власть будет "подсвечивать" любые промахи УПЦ — Павлив

    Речь, понятное дело, об УПЦ, которую депутаты-патриоты величают не иначе как "Московским патриархатом". Согласно инициативе авторов законопроекта, центральное и региональное руководство религиозных организаций с "особым статусом" будет назначаться только с согласия соответствующих органов государственной власти. Учитывая, что по Конституции церковь в Украине отделена от государства, появление подобных законов, как минимум, удивляет. Хотя на этом авторы закона не останавливаются — инициатива наделяет государство вообще запретить церковь в Украине, если та будет сотрудничать с религиозными центра в государстве-агрессоре.

    Покушения на священников

    Не могут не настораживать и другие события вокруг УПЦ и ее священнослужителей. Как, например, недавнее покушение на основателя миссии "Милосердие без границ", клирика Киевской епархии УПЦ протоиерея Захарию Керстюка.

    "Я двигался со стороны универмага в сторону трамвайной остановки, когда из остановившейся белой машины на противоположной стороне Жилянской донеслись мужские крики, привлекшие мое внимание, я посмотрел в их сторону и увидел мужчину, держащего в руках пистолет, направленный в мою сторону, и сразу присел, упал на асфальт. Мужчина крикнул что-то наподобие "Лови, придурок" и произвел два выстрела. Выходит, что люди, заставляющие меня отказаться от поездки в АТО, перешли от словесных угроз к реальным действиям. Слишком много совпадений с того времени, когда они "вежливо попросили" меня больше не ездить на Донбасс", – рассказал он на своей странице в Facebook.

    Читайте также: Митрополит УПЦ о смысле праздника Крещения и о том, как освящать воду

    Кроме того, священник рассказал о постоянном моральном давлении с целью остановить его волонтерскую деятельность.

    Как здесь не вспомнить историю еще одного священника УПЦ Романа Николаева, который скончался летом 2015-го в Киеве, после покушения на него, также совершенного двумя неизвестными.

    "КП" и "ПС" — вместе навеки

    Церковь УПЦ в честь святителя Петра Могилы
    информационно-просветительский отдел УПЦ
    Киев средневековый: храм УПЦ МП забросали "коктейлями Молотова"

    Настораживает и еще один любопытный факт. На прошлой неделе соглашение о сотрудничестве и взаимодействии подписали "Киевский патриархат" и "Правый сектор"

    "Стратегическими направлениями сотрудничества является создание Украинского Самостоятельного Соборного Государства и Единой Поместной Церкви", – говорится в соглашении.

    В "Правом секторе" убеждены, что "подписание данного соглашения является новым этапом отношений Церкви и националистического движения". Учитывая, что именно бравые ребята из "Правого сектора" регулярно помогают "Киевскому патриархату" "отжимать" храмы УПЦ, можно не сомневаться, что в ближайшее время радикалов ждет немало работы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко
    Эммануэль Макрон
    Макрон - новый президент Франции
    Задержанный пранкер Виталий Седюк, который во время финала "Евровидения" в Киеве снял штаны на сцене
    Евровидение-2017. Победа Португалии
    Павел Климкин и Дональд Трамп
    Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым