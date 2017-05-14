Интеграцию в Европу поддерживает большинство украинцев - Порошенко

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Интеграция Украины в Европу поддерживается большинством украинцев. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко во время церемонии открытия Дня Европы в Украине.

"Европейский цивилизационный выбор — это искренний и сознательный выбор всего европейского народа. Наше движение в Европу поддерживается абсолютным большинством украинского народа. И это дает дополнительные силы для проведения реформ", — подчеркнул он.

По словам президента, в эти дни Европа и Европейский Союз — на устах у каждого украинца.

"И этот праздник является всеукраинским и всенародным", — сказал глава государства.

Также Порошенко отметил, что во время Евровидения в Украину приехали десятки тысяч гостей со всех уголков ЕС.

"Уверен в том, что наше стремление двигаться в Европу, интегрироваться в Европу получило сейчас дополнительных союзников", — сказал он.

Президент отметил, что украинский народ единым фронтом стоит на защите европейских ценностей, защите свободы, демократии, на защите нашего суверенитета, территориальной целостности, на защите нашей независимости.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко 17 мая примет участие в церемонии подписания законодательного решения о введении Европейским союзом безвизового режима для украинцев в Страсбурге.