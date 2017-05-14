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    Порошенко прокомментировал трагедию в Авдеевке

    Тема:

    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (349)

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    По словам Порошенко, День Европы уже стал глубоко символичным для украинского народа, поскольку "три года назад украинцы отстояли свое европейское будущее".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал недавний обстрел Авдеевки, в результате которого погибли четверо мирных жителей, той ценой, которую платит Украина за стремление быть свободной.

    Порошенко выступил на церемонии открытия Дня Европы в Украине
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Выступление Порошенко на церемонии открытия Дня Европы в Киеве
     

    Об этом Порошенко заявил во время торжественной церемонии поднятия флага Европейского Союза по случаю Дня Европы в Украине возле здания Администрации президента, сообщили в пресс-службе главы государства. 

    Приветствуя собравшихся на площади, Порошенко сказал, что День Европы уже стал глубоко символичным для украинского народа, поскольку три года назад украинцы отстояли свое европейское будущее.

    Президент отметил, что "Европа и Евросоюз стали настоящими синонимами реформ, ценностей, демократии и свободы".

    Ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что прокуратура квалифицировала обстрел Авдеевки как теракт.

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