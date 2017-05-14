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    Порошенко прокомментировал фото сына в футболке с надписью Russia

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    Первая в 2017 году пресс-конференция Порошенко (10)

    (обновлено: )8001
    Как отметил Петр Порошенко, он с женой старается сделать все возможное для того, чтобы воспитывать детей в абсолютно жестких условиях, правилах, нагрузках.
    Петр Порошенко с сыновьями Михаилом и Алексеем
    Страница Петра Порошенко в Facebook

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандальное фото его младшего сына Михаила, на котором тот позирует в футболке с надписью Russia. Трансляцию пресс-конференции главы государства вел телеканал "112 Украина".

    Пресс-конференция Петра Порошенко. Онлайн-трансляция
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Пресс-конференция Петра Порошенко

    "Я действительно увидел эту фотографию, я не видел ее раньше, это фотография с Instagram, она касается ночи на Хэллоуин, и это был вертеп. Вертепная природа: кто-то рисовался чертом, кто-то надел эту футболку. Там изображены 14-15-летние ребята, которые на Хэллоуин решили возможности подобного поведения. Они не являются политиками. Я расцениваю даже в вертепе, даже на Хэллоуин такое поведение абсолютно неприемлемым. По этому поводу у меня был разговор с моим 15-летним сыном. Я вас уверяю, я нашел правильные слова для того, чтобы он все понял. Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни. Но даже на Хэллоуин я считаю, что это не хорошо", — заявил президент.

    Порошенко добавил, что не хочет видеть собственных детей "мажорами". "Поверьте мне, я и моя жена стараемся сделать все возможное для того, чтобы их воспитывать в абсолютно жестких условиях, правилах, нагрузках", — заверил он.

    Ранее сообщалось, что сын президента Петра Порошенко Михаил сфотографировался в футболке с надписью "Rssia".

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