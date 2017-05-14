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    Порошенко: принудительной эвакуации из зоны АТО не будет

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    АТО в Донбассе: обстрел Авдеевки, гибель мирных жителей (351)

    (обновлено: )71803
    Как заявил президент Украины Петр Порошенко, никакой принудительной эвакуации не будет, только добровольная. По его словам, он не видит необходимости организовывать принудительную эвакуацию.
    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никакой принудительной эвакуации из зоны АТО не будет.

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС, передает УНИАН.

    "Относительно эвакуации – никакой принудительной эвакуации не будет, только добровольная", — заверил Порошенко. 

    "Я не вижу необходимости организовывать принудительную эвакуацию", — сказал президент.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что альтернативой минским соглашениям для Киева может быть отказ от Донбасса, это неприемлемо.

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