Порошенко: принудительной эвакуации из зоны АТО не будет

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никакой принудительной эвакуации из зоны АТО не будет.

Читайте также: Гольдарб: кадровое управление церковью могут передать в руки чиновников

Об этом он сказал на пресс-конференции по случаю Дня Европы и предоставления Украине безвизового режима с ЕС, передает УНИАН.

"Относительно эвакуации – никакой принудительной эвакуации не будет, только добровольная", — заверил Порошенко.

"Я не вижу необходимости организовывать принудительную эвакуацию", — сказал президент.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что альтернативой минским соглашениям для Киева может быть отказ от Донбасса, это неприемлемо.