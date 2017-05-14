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    Порошенко заявил, что не слышал о пленках Онищенко

    Тема:

    Онищенко: новая партия компромата (356)

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    Президент Украины Петр Порошенко отметил, что если у Александра Онищенко есть, что сообщить следователям, он должен был прийти к ним и защищаться в суде.
    Петр Порошенко и Александр Онищенко
    В коллаже использован материал официальных сайтов политиков

    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время сегодняшней пресс-конференции сказал, что не слышал о пленках Онищенко и не собирается слышать.

    Александр Онищенко. Архивное фото
    УНИАН
    Пленки Онищенко: добро, зло или так себе

    Он отметил, что если у нардепа есть, что сообщить следователям, он должен был прийти к ним и защищаться в суде.

    "Хочу посоветовать его друзьям приехать в Украину и дать показания… Кто давал? Кому давал? За что просили?" — сказал Порошенко.

    Ранее народный депутат Александр Онищенко обвинил Администрацию президента Петра Порошенко в подкупе парламентариев. По его словам, Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

    Напомним, Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

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