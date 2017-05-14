Порошенко заявил, что не слышал о пленках Онищенко

В коллаже использован материал официальных сайтов политиков

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время сегодняшней пресс-конференции сказал, что не слышал о пленках Онищенко и не собирается слышать.

Он отметил, что если у нардепа есть, что сообщить следователям, он должен был прийти к ним и защищаться в суде.

"Хочу посоветовать его друзьям приехать в Украину и дать показания… Кто давал? Кому давал? За что просили?" — сказал Порошенко.

Ранее народный депутат Александр Онищенко обвинил Администрацию президента Петра Порошенко в подкупе парламентариев. По его словам, Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.

Напомним, Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.