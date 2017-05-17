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    Политика

    Отсрочивать публикацию решения о безвизе для Украины не будут — эксперт

    Тема:

    Евросоюз отменил визы для украинцев (421)

    (обновлено: )28
    В эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник Анна Шелест заявила, что были случаи, когда публикация решения о безвизе с ЕС для страны затягивалась, но решение по Украине будет опубликовано вовремя.
    Флаг ЕС
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Есть ли какие-то факторы, которые смогут отсрочить внедрение безвизового режима для украинцев, рассказала эксперт-международник Анна Шелест в эфире радиостанции Голос Столицы.

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    "Нет, в соответствии с процедурой, если решение было подписано, не опубликовать его не могут. Конечно, например, у молдаван оно не было в следующий день уже опубликовано, заняло примерно три недели на публикацию, но это скорее исключение, чем правило. Поэтому, думаю, что, учитывая сегодняшнюю процедуру и высокий уровень гостей, которые присутствовали, то уже откладывать никто ничего не будет. Но отменить решение уже невозможно", — отметила эксперт.

    В Страсбурге состоялась церемония подписания законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины. 

    В церемонии подписания приняли участие президент Европейского парламента Антонио Таяни, министр внутренних дел и национальной безопасности председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела, президент Украины Петр Порошенко и докладчик Европарламента по этому вопросу Мария Габриэль. После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

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