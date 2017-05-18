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    Фотоленты

    "Шахтер" - обладатель Кубка Украины по футболу

    (обновлено: )56
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу-2016/17
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу-2016/17
    Кубок Украины по футболу-2016/17. Донецкий Шахтер
    Кубок Украины по футболу. Шахтер - Динамо
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    Голкипер "горняков" Андрей Пятов
    ФК "Шахтер"
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу-2016/17
    "Шахтер" - обладатель Кубка Украины по футболу-2016/17
    ФК "Шахтер"
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    "Шахтер" - обладатель Кубка Украины по футболу
    ФК "Шахтер"
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    Болельщики "Шахтера"
    ФК "Шахтер"
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    "Шахтер" - обладатель Кубка Украины по футболу
    ФК "Шахтер"
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу
    Радость победителей
    ФК "Шахтер"
    Шахтер - обладатель Кубка Украины по футболу-2016/17
    Автор победного гола Марлос
    ФК "Шахтер"
    Кубок Украины по футболу-2016/17. Донецкий Шахтер
    Кубок Украины по футболу-2016/17. Донецкий "Шахтер"
    ФК "Шахтер"
    Кубок Украины по футболу. Шахтер - Динамо
    Кубок Украины по футболу. "Шахтер" - "Динамо"
    ФК "Шахтер"

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    Голкипер "горняков" Андрей Пятов

    Донецкий "Шахтер" в 11 раз стал обладателем Кубка Украины по футболу, победив киевское "Динамо".

    Финальный поединок между непримиримыми соперниками, прошедший в среду вечером в Харькове, завершился со счетом 1:0 в пользу "горняков". Единственный гол на 80-ой минуте забил Марлос, который в первом тайме не реализовал пенальти.

    Смотрите также: Как "Динамо" разгромило "Александрию". Обзор матча

    После победы в Харькове "Шахтер" сравнялся с "Динамо" по количеству трофеев — в активе каждой команды по 11 Кубков.

    Ранее "горняки" досрочно оформили чемпионство в Премьер-лиге-2016/17. 

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