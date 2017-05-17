В Одессе навсегда отключат горячую воду

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Одесситам навсегда отключат горячую воду. В мэрии хотят запустить программу на 2017-2020 годы, которая предусматривает отключение домов от услуг горячего водоснабжения, сообщил специалист управления городского хозяйства Сергей Сорокин.

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Причиной такого решения стало то, что КП "ТГО" терпит убытки из-за предоставления этой услуги, и оплата населения не покрывает долги предприятия. Так, за прошлый год "Теплоснабжение города Одессы" лишилось 12,5 млн грн из-за горячей воды.

Отметим, что жителям льготных категорий за счет города обещают установить бойлеры.

Ранее сообщалось, что государственный "Ощадбанк" ввел комиссию при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.