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    Общество

    В Одессе навсегда отключат горячую воду

    Тема:

    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (581)

    (обновлено: )116095
    Как отмечается, причиной такого решения стало то, что коммунальщики терпят убытки из-за предоставления этой услуги, и оплата населения не покрывает долги предприятия.
    Водопроводный кран. Архивное фото
    East News

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Одесситам навсегда отключат горячую воду. В мэрии хотят запустить программу на 2017-2020 годы, которая предусматривает отключение домов от услуг горячего водоснабжения, сообщил специалист управления городского хозяйства Сергей Сорокин.

    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Скриншот видео
    Неуплата по счетам ЖКХ грозит санкциями - Голубенко

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    Причиной такого решения стало то, что КП "ТГО" терпит убытки из-за предоставления этой услуги, и оплата населения не покрывает долги предприятия. Так, за прошлый год  "Теплоснабжение города Одессы" лишилось 12,5 млн грн из-за горячей воды.

    Отметим, что  жителям льготных категорий за счет города обещают установить бойлеры.

    Ранее сообщалось, что государственный "Ощадбанк" ввел комиссию при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.

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