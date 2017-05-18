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    Массовая драка в центре Вашингтона с участием охраны Эрдогана

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    Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, избивавшего людей.
    Канал Amerika'nın Sesi на Youtube

    Масштабные столкновения произошли в центре Вашингтона возле резиденции посла Турции, где проходили акции протеста, которые были приурочены к визиту турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в США.

    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша. Видео
    Канал News Box на Youtube
    Момент драки и стрельбы в Каменском с участием охранника Яроша (18+)

    По данным пожарно-спасательной службы, девять пострадавших были доставлены в больницу, причем один из них в тяжелом состоянии, а другой — в крайне тяжелом.

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    Накануне, 17 мая, официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что США обеспокоены столкновениями сторонников и противников президента Турции в Вашингтоне. По ее словам, США уважают право активистов на мирный протест.

    Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Эд Ройс призвал привлечь к ответственности членов службы безопасности президента Турции Эрдогана, которые непосредственно участвовали в драке с протестующими возле резиденции турецкого посла в Вашингтоне.

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