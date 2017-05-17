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    Общество

    В Украине увеличили размер алиментов

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    Если ранее минимальный размер алиментов на ребенка составлял 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то данный закон повышает уровень выплат до 50%.
    фото из открытых источников

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №4928 об упрощении механизма взыскания алиментов. За такое решение проголосовали 226 народных депутатов.

    Полиция Берлина.
    REUTERS Fabrizio Bensch
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    Если ранее минимальный размер алиментов на ребенка составлял 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, то данный закон повышает уровень выплат до 50%.

    Отметим, для детей до 6 лет прожиточный минимум с 1 мая составляет 1426 гривен, с 1 декабря — 1492 гривны. Соответственно, согласно действующему законодательству минимальные алименты для малышей составляли бы 428 грн с мая и 447 грн с декабря. С учетом принятого документа, уровень выплат в пользу ребенка будет составлять по меньшей мере 713 грн с мая и 746 грн с декабря.

    Напомним, с 1 мая до 1684 грн повышается прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Это предусмотрено в бюджете на 2017 год.

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