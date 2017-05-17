Мужчина пытался провезти в Донецк скрипку Страдивари

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Сотрудники пограничной службы Украины изъяли на пункте пропуска в зоне АТО скрипку Страдивари, сообщил пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Во время осмотра автомобиля ВАЗ, на котором гражданин Украины двигался в неподконтрольный Донецк, пограничный наряд в багажном отделении автомобиля обнаружил старинную скрипку работы Страдивари (Violin Concert Straduari) 1730 года выпуска, что вероятно представляет культурную и историческую ценность", — написал Слободян на своей странице в Facebook.

Facebook Олега Слободяна Изъятая скрипка Страдивари

Инцидент произошел на КПП "Марьинка".

Гражданина и обнаруженный музыкальный инструмент передали сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения.

Ранее сообщалось, что в США была найдена похищенная 35 лет назад скрипка Страдивари.