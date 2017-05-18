У граждан еще нет понимания, как работает безвиз с ЕС - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В здании Европарламента в Страсбурге состоялась церемония подписания решения о предоставлении безвизового режима поездок в Евросоюз для граждан Украины. Документ подписали президент Европейского парламента и представитель мальтийского председательства в Совете ЕС в присутствии президента Украины. Петр Порошенко уже отметил, что 17 мая стало историческим днем, как для Украины, так и для ЕС.

Теперь законодательный акт должен быть обнародован в Официальном журнале Евросоюза, и фактически безвиз для украинцев вступит в силу 11 июня.

Тем временем эксперты общественной организации "Европа без барьеров" считают, что с началом работы безвизового режима между Европейским Союзом и Украиной увеличится количество отказов во въезде для украинцев. В частности из-за низкой осведомленности наших граждан о правилах и преимуществах безвиза. Какие на самом деле существуют риски, прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт-международник Анна Шелест.

(текст публикуется на языке оригинала)

Отже, зранку 11 червня українці з біометричними паспортами можуть спокійно перетинати кордон з ЄС, не маючи на руках віз?

— Теоретично, так, чому я кажу теоретично, тому що давайте почекаємо, в який точно день буде опубліковано рішення, тому що є правило — 20 діб для вступу в силу будь-якого рішення після публікації. Тобто теоретично ми так порахували, що це повинно бути 11 червня, але там плюс-мінус один день, звичайно, можливий.

Чи є фактори, які ще можуть відтермінувати запровадження короткострокових безвізових поїздок для українців?

— В принципі, ні, відповідно до процедури, якщо рішення вже було підписано, то не опублікувати його не можуть. Звичайно, наприклад, у молдаван воно не було в наступний день вже опубліковано, зайняло приблизно три тижні на публікацію, але це скоріше виняток, ніж правило. Тому думаю, що беручи до уваги сьогоднішню процедуру і високий рівень гостей, які були присутні, то тут вже відтерміновувати ніхто не буде. Але скасувати, чи щось зробити, звичайно, вже неможливо.

Що насамперед потрібно знати українцям, щоби безперешкодно перетинати кордони ЄС?

— Дійсно, є певні правила. Тобто ми не можемо ні в якому разі казати, що ситуація буде ускладнюватися, вона буде полегшуватися в порівнянні з походом до відповідних консульств, але є декілька норм, які треба дуже чітко виконувати. Про це і попереджає "Європа без бар'єрів", одна з найбільших і найвідоміших організацій, яка займається цим безвізовим режимом багато років. І вони це роблять саме на основі того опитування, яке проводилося, як ми знаємо, зараз всі найбільші українські медіа подають вже інформацію, пам'ятку, про що не забути, і МЗС вже влаштував у Твітері та інших мережах найбільші запитання, які у вас є по безвізовому режиму. Це звичайно, якби два головних правила, про які не треба забувати українцям. Перше, це те, що потрібен біометричний паспорт. Тобто навіть якщо у вас є звичайний закордонний паспорт, це не дає вам права в'їзду, просто через те, що ви громадянин України. А, відповідно, перше і чітко для себе запам'ятати, що це лише з біометричним паспортом. Якщо у вас нема біометричного паспорту, а є ще там старий, звичайний, ви йдете і за звичайною процедурою отримуєте візу в консульстві країни, куди хочете поїхати.

Друге правило, це бути готовими на кордоні відповісти на питання, чого саме ви їдете, коли повертаєтесь. В першу чергу, найпростіше, якщо ви їдете літаком і у вас зазвичай є зворотній квиток. От взяти його і роздрукувати, чи мати в телефоні для підтвердження: ось я лечу і ось якого числа я повертаюсь. Друге, це ж саме, якщо ви їдете, наприклад, з готелем, а не до родичів, то точно так само ви зазвичай бронюєте собі цей готель, от візьміть з собою цю роздруківку, щоб підтвердити, де і як ви будете знаходитися. Це найпростіші три речі, про які завжди треба пам'ятати. Якщо ви їдете на конференцію, то зазвичай у вас є запрошення, або на виставку ви їдете як бізнесмен. Все ж таки давайте говорити так, що, мабуть, 70% українців коли їдуть за кордон, вони чітко знають, коли вони повертаються, де вони будуть жити і чим вони там будуть займатися. Більш складно може бути для людей, які їдуть, наприклад, до родичів, або просто в'їжджають машиною і там, де сьогодні доїдемо, там будемо зупинятися, але в таких ситуаціях завжди є можливість підтвердити, куди ви їдете і навіщо. Зазвичай, якщо ви їдете машиною, ви прокладаєте ж собі якийсь маршрут, так? Ви можете пояснити, куди ви їдете, де ви плануєте бути тощо. Це необов'язково, що кожного українця будуть запитувати про це, куди ви, навіщо і що. Але це те, на що має право будь-який прикордонник країни шенгенської зони, запитати у вас на кордоні, щоб підтвердити, хто ви і що. Але давайте говорити відверто, зараз навіть, коли я їду з мультивізою, я отримую ці питання дуже часто на кордоні. Яка мета моєї поїздки? Я відповідаю: туризм чи конференція. Якого числа я збираюсь повернутися? Необов'язково, що у мене просять квитки, але я чітко говорю там, через три дні, чи 25-го, коли я повертаюсь. Тобто ці ж питання мені ставлять і зараз, як і будь-якому іншому громадянину, який в'їжджає в шенгенську зону, з візою або без візи.

Ви поділяєте стурбованість "Європи без бар'єрів", що саме низька обізнаність українців може стати на заваді вільному пересуванню? Може виникнути упередженість у європейських прикордонників?

— Упередженість, ні. За перший місяць в Грузії, наприклад, менше ніж 0,5% отримали відмови на кордоні, більшість з них через те, що поїхали не по біометричному паспорту. І це при тому, що зазвичай у консульствах відмови для грузинів були в два рази частіше, ніж в українців, по статистиці попередніх років. Я знаю випадки зі своїми колегами, які вже з Грузії в'їжджали по безвізовому режиму, іноді в невеличких аеропортах можуть перепитувати, все перевіряти, тому що так, не всім аеропортам ще повідомили. Але це не значить, що вам відмовлять, це просто вас затримають довше часу, поки перевірять, чи, дійсно, вже вступив цей безвізовий режим в силу. Щодо незнання, так, беручи до уваги, як часто я отримую ці запитання як від знайомих, так і від журналістів, я думаю, що дійсно ще нема повного розуміння, як це працює і що, про що треба не забувати. Але в принципі ще є майже місяць, якщо буде правильно задана інформаційна кампанія, якщо ви в ефірі будете основні правила проговорювати, то і, звичайно, ми будемо говорити про зменшення подібних випадків.

Ймовірно, якісь країни будуть більш дружніми до українців-мандрівників, ніж інші?

— Я думаю, такого немає. Тут скоріше треба говорити про те, який це прикордонний пункт. Тому що, звичайно, якщо це країни, які безпосередньо сусідні до України, і в них постійно українці в'їжджають, то там моментально буде ця інформація і там будуть до цього ставитися по одному, буде практика. Звичайно, ми можемо говорити про великі аеропорти-хаби, як Амстердам, Мюнхен, Париж, де постійно потік пасажирів, вони теж швидше реагують і більш досвідчені в такому. Якісь невеличкі інциденти можуть, звичайно, ставатися, як я сказала, в маленьких якихось аеропортах першого в'їзду, які не до кінця до цього готові, чи не поінформовані тощо. Що стосується всередині країн, звичайно, тут як відносилися, так і відносяться. Нічого не зміниться, тому що це питання стосується лише прикордонних служб і їхніх обов'язків.

Чи достатньо проводиться інформаційна кампанія в Україні щодо правил дії безвізового режиму?

— Я думаю, вона фактично тільки розпочалася, тому що я бачила кілька статей від професійних громадських організацій, які цим займаються, та ж "Європа без бар'єрів", я бачила дуже великий і класний матеріал "Європейської правди", де просто по поличкам на всі запитання відповіли, кілька інших інформаційних ресурсів дали такі матеріали. МЗС буквально кілька днів тому запустили ще навіть не кампанію, а збір запитань від населення, на які вони хотіли б відповісти. Тому я думаю, що треба почекати ще тиждень-два, для того щоб подивитися, наскільки це все набере обертів в плані інформування населення.

Ранее дипломат Александр Хара заявил в эфире "ГС", что за неимением успехов в сфере экономики и прекращения боевых действий на Востоке, Петр Порошенко пытается выдать желаемое за действительное.

Также политический эксперт Янина Соколовская в эфире Голоса Столицы обратила внимание, что Европейский Союз стал для украинцев синонимом мечты и хорошей жизни.