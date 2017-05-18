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    Политика

    Интерпол снял с розыска Арбузова

    (обновлено: )3510
    Этому решению предшествовало решение комиссии по контролю за файлами Интерпола, которая рассмотрела аргументы Генпрокуратуры и наши аргументы, мы их обнародовать не будем, не имеем права.
    Сергей Арбузов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Интерпол снял с международного розыска экс-главу Национального банка Сергея Арбузова, сообщил адвокат бывшего украинского политика Сергей Ковалев.

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    "Интерпол отменил международный розыск Арбузова. Тем самым Интерпол возобновил его право на свободное передвижение. Этому решению предшествовало решение комиссии по контролю за файлами Интерпола, которая рассмотрела аргументы Генпрокуратуры и наши аргументы, мы их обнародовать не будем, не имеем права", — заявил юрист.

    После этого, по его словам, Генпрокуратура выдвинула Арбузову еще одно обвинение — по делу "Укртелекома", с помощью которых пытается вновь добиться объявления экс-главы Нацбанка в розыск.

    Ковалев также анонсировал возвращение Арбузова в Украину, после того, как здесь будет закрыто уголовное производство в отношении его.

    В начале мая было обнародовано решение Европейского Союза о продлении санкций в отношении бывших украинских высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича. Они продлены еще на один год в отношении 15 человек, в том числе Януковича.

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