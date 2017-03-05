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    В ЕС продлили санкции против Януковича и его соратников, кроме Иванющенко

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (502)

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    Санкции продлены еще на один год в отношении 15 человек, в том числе экс-президента Януковича. Бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко исключили из списка, отмечается в обнародованном решении ЕС.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Решение Европейского Союза о продлении санкций в отношении бывших украинских высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича обнародовано в Официальном журнале ЕС, и оно вступит в силу на следующий день.

    В. Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Der Spiegel. Янукович считает, что Украина одичала

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    Санкции продлены еще на один год в отношении 15 человек, в том числе экс-президента Януковича. 

    Бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко исключили из списка, отмечается в обнародованном решении ЕС. 

    Напомним, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в отношении бывших высших должностных лиц времен президентства Януковича. Последний раз санкции были продлены год назад. В сентябре прошлого года трибунал Суда ЕС признал незаконными санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, его старшего сына Александра и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева с марта 2014 по март 2015 годов, но подтвердил ограничительные меры, действовавшие с марта 2015 по март 2016 годов.

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