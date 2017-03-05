В ЕС продлили санкции против Януковича и его соратников, кроме Иванющенко

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Решение Европейского Союза о продлении санкций в отношении бывших украинских высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича обнародовано в Официальном журнале ЕС, и оно вступит в силу на следующий день.

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Санкции продлены еще на один год в отношении 15 человек, в том числе экс-президента Януковича.

Бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко исключили из списка, отмечается в обнародованном решении ЕС.

Напомним, 6 марта 2014 года ЕС ввел санкции в отношении бывших высших должностных лиц времен президентства Януковича. Последний раз санкции были продлены год назад. В сентябре прошлого года трибунал Суда ЕС признал незаконными санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, его старшего сына Александра и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева с марта 2014 по март 2015 годов, но подтвердил ограничительные меры, действовавшие с марта 2015 по март 2016 годов.