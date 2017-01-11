Арбузов: нет необходимости в создании кабмина в изгнании

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Бывший вице-премьер Украины Сергей Арбузов не получал предложения о работе в правительстве Украины в изгнании.

По его мнению, лучшее для оппозиционных украинских политиков — это вернуться на родину и вести политическую деятельность там.

"Многих интересует, буду ли я принимать участие в работе "правительства в изгнании", о возможном формировании которого заявил мой бывший коллега Николай Азаров. Нет, я не получал такого предложения. И считаю, что вопрос это очень непростой. Нынешняя власть, как бы кто к ней не относился, признана всем миром, в том числе и Россией. Поэтому, полагаю, оппозиционным политикам правильнее было бы не пытаться создать некую комфортную реальность далеко от дома, а добиваться возможности вернуться в страну и там вести политическую деятельность", — написал Арбузов в Facebook в среду.

Ранее бывший премьер-министр Украины, председатель "Комитета спасения Украины" Николай Азаров заявил в интервью изданию "Известия", что считает возможным создание правительства в изгнании, однако для этого должны созреть условия в стране.