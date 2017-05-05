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    Политика

    ГПУ сообщила о подозрении Арбузову

    (обновлено: )71
    В уголовном производстве составлено и в предусмотренный законом способ направлено сообщение о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову в совершении незаконного финансирования.
    Сергей Арбузов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украина сообщила о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову, сообщает пресс-служба ведомства.

    Сергей Арбузов
    Фотографии предоставлены пресс-службой Сергея Арбузова
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    "Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам неисполнения покупателем пакета акций ОАО "Укртелеком" – ООО "ЕСУ" условий приватизации о создании выделенной телекоммуникационной сети специального назначения (далее – ТМСП), незаконного финансирования в течение 2012 – 2013 годов создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины и приватизации 92 % государственного пакета акций ОАО "Укртелеком" по заниженной стоимости. В уголовном производстве составлено и в предусмотренный законом способ направлено сообщение о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины С. Арбузову в совершении незаконного финансирования в течение 2012 – 2013 годов создания ТМСП за счет средств Государственного бюджета Украины в сумме 220 млн грн за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины", — говорится в сообщении.

    Осенью минувшего года ГПУ заявляла об отправлении в Ригу разбираться с 50 млн евро Арбузова.

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